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Спасатели белорусско-польского приграничья начали реализацию инфраструктурного проекта

01.12.2018 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Спасательные службы белорусско-польского приграничья в текущем году приступили к реализации совместного инфраструктурного проекта. Его презентация состоялась сегодня в Бресте во время XX заседания белорусско-польской подкомиссии по делам приграничного сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61122.php

Спасатели белорусско-польского приграничья начали реализацию инфраструктурного проекта

Проект "Безопасность на трансграничной белорусско-польской территории. Укрепление потенциала пожарных и спасательных служб" реализуют Брестское и Гродненское областные управления МЧС совместно с партнерами из Люблинского и Подляского воеводств. Финансирование осуществляется за счет средств программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы. Общий бюджет проекта 5,4 млн евро.

Предусматривается создание совместной системы мониторинга и оперативного реагирования в различных чрезвычайных ситуациях на трансграничных территориях Беларуси и Польши. Средства также будут направлены на строительство пожарной части в Каменце, создание и оснащение двух учебных центров в Бресте и Гродно, закупку спецоборудования для пожарных частей Бреста и Каменца, проведение учений, обучающих мероприятий.

"К этому проекту мы шли около пяти лет. Сейчас он проходит процедуру национального одобрения. Со дня на день ждем, что эта процедура будет проведена и выйдет постановление правительства. Деньги в бюджете Евросоюза уже запланированы. Возможно, до конца года определенное финансирование начнет поступать", - отметил начальник Брестского областного управления МЧС Олег Лашко. Он добавил, что официально проект стартовал 1 сентября. Срок его реализации рассчитан на 30 месяцев.

На заседании белорусско-польской подкомиссии по делам приграничного сотрудничества стороны обсудили взаимодействие санитарно-эпидемиологических и ветеринарных, пограничных и таможенных служб, спасателей, правоохранительных органов, ведомств по охране окружающей среды. "Наша платформа создана для выработки общих стратегий, решения проблемных вопросов. Развиваем взаимоотношения в различных сферах. На достигнутом не стоит останавливаться. Мы видим, что перспективы для сотрудничества достаточно широкие", - отметил сопредседатель подкомиссии, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

С коллегой солидарен подлясский воевода Богдан Пашковски. "Мы соседние народы, наши действия должны способствовать развитию отношений, в том числе чтобы улучшить перемещение людей и товаров. У нас большое пространство для взаимодействия", - считает сопредседатель подкомиссии с польской стороны.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Спасательные службы белорусско-польского приграничья в текущем году приступили к реализации совместного инфраструктурного проекта. Его презентация состоялась...
 
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