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Россия и Беларусь договорились о взаимном признании виз
01.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь договорились о взаимном признании виз. Теперь туристам, которые хотят посетить Россию или Беларусь, достаточно будет предъявить визу одной из стран, передает МИР 24».
Для обеспечения безопасности стороны договорились обмениваться информацией между правоохранительными органами. Также сегодня принято решение отменить бумажные миграционные карты. В ближайшее время они станут электронными.
Документ будет подписан 13 декабря на заседании Совета министров Беларуси и России.
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Документ будет подписан 13 декабря на заседании Совета министров Беларуси и России.
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