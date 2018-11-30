Россия и Беларусь договорились о взаимном признании виз. Теперь туристам, которые хотят посетить Россию или Беларусь, достаточно будет предъявить визу одной из стран, передает МИР 24».

Для обеспечения безопасности стороны договорились обмениваться информацией между правоохранительными органами. Также сегодня принято решение отменить бумажные миграционные карты. В ближайшее время они станут электронными.



«Было подготовлено соглашение о признании единой визы, которая сейчас обсуждается в СМИ. Поэтому все вопросы, которые были, устранены и высокая готовность к подписанию данного документа», – отметил замминистра МВД Беларуси Николай Марченко.

Документ будет подписан 13 декабря на заседании Совета министров Беларуси и России.