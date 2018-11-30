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В Волковысском районе Audi влетела в дерево: один человек погиб, два в больнице

01.12.2018 13:40 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла вечером 30 ноября в Волковысском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото: ГАИ Гродно

По предварительной информации, водитель Audi ехал по трассе Барановичи — Гродно со стороны Зельвы в направлении Волковыска. На 107-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в сосну.

В результате ДТП одна из пассажирок от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и еще одна девушка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Пассажирка, которая ехала на переднем сиденье Audi, не пострадала.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Гродно
 
 
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РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
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