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Кривко и Лазовский в шведском Идре показали лучшие результаты в карьере на этапах Кубка IBU
Белорусский биатлонист Виктор Кривко занял 9-е место в спринте во второй день стартового этапа Кубка IBU в Идре (Швеция).
С 1 (0+1) промахом на огневых рубежах Виктор Кривко отстал от победителя Аристида Бегу из Франции на 51,7 секунды.
Еще один белорус Дмитрий Лазовский с 4 (1+3) промахами занял 21-е место (+1.36,1).
И для Виктора Кривко, и для Дмитрия Лазовского это лучшие результаты в карьере на этапах Кубка IBU, отмечает
1-й этап Кубка IBU. Идре (Швеция). 2-й день
Спринт. Мужчины
1. Аристид Бегу (Франция) 25.39,0; 0 (0+0) промахов
2. Доминик Ройтер (Германия) +22,0; 0 (0+0)
3. Юстус Стрелоу (Германия) +28,3; 0 (0+0)
…9. Виктор Кривко (Беларусь) +51,7; 1 (0+1)…
…21. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.36,1; 4 (1+3)…
Всего на старт вышли 92 биатлониста.
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И для Виктора Кривко, и для Дмитрия Лазовского это лучшие результаты в карьере на этапах Кубка IBU.
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