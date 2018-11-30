Кривко и Лазовский в шведском Идре показали лучшие результаты в карьере на этапах Кубка IBU

Белорусский биатлонист Виктор Кривко занял 9-е место в спринте во второй день стартового этапа Кубка IBU в Идре (Швеция).



Виктор Кривко. Фото: Белорусская федерация биатлона

С 1 (0+1) промахом на огневых рубежах Виктор Кривко отстал от победителя Аристида Бегу из Франции на 51,7 секунды.

Еще один белорус Дмитрий Лазовский с 4 (1+3) промахами занял 21-е место (+1.36,1).

И для Виктора Кривко, и для Дмитрия Лазовского это лучшие результаты в карьере на этапах Кубка IBU, отмечает пресс-служба БФБ.

1-й этап Кубка IBU. Идре (Швеция). 2-й день

Спринт. Мужчины

1. Аристид Бегу (Франция) 25.39,0; 0 (0+0) промахов

2. Доминик Ройтер (Германия) +22,0; 0 (0+0)

3. Юстус Стрелоу (Германия) +28,3; 0 (0+0)

…9. Виктор Кривко (Беларусь) +51,7; 1 (0+1)…

…21. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +1.36,1; 4 (1+3)…

Всего на старт вышли 92 биатлониста.