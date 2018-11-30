Velcom купил активы еще одного минского провайдера



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— отметил заместитель генерального директора по финансовым вопросамС 11 декабря абоненты «БЕЛИНФОНЕТ» автоматически будут переведены на тарифные планы velcom. Смена тарифного плана произойдет в автоматическом режиме. В качестве бонуса всем абонентам будут предоставлены специальные условия обслуживания на 6 месяцев с момента перехода на тарифные планы velcom. Подробности для клиентов опубликованы по ссылке.Ранее клиентами velcom стали абоненты минского провайдера «Атлант Телеком». Также к velcom перешли активы гомельского и витебского «Гарантов».Возможно, это не последнее приобретение оператора связи. Компания сообщает о своей