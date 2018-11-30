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В Бресте женщина вышла на балкон покурить и упала с 4-го этажа
Снимок из архива. Фото​: bk-brest.by
Происшествие случилось на бульваре Космонавтов. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии в реанимации областной больницы. Как информирует телеканал
Правоохранители по факту этого происшествия проводят проверку. Они выясняют, действительно ли это был несчастный случай.
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В Бресте женщина вечером вышла на балкон покурить и упала с 4-го этажа.
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