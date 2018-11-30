В Бресте женщина вышла на балкон покурить и упала с 4-го этажа



Снимок из архива. Фото​: bk-brest.by

Происшествие случилось на бульваре Космонавтов. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии в реанимации областной больницы. Как информирует телеканал, по предварительной информации, 37-летняя женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Она курила, сидя на перилах балкона, и в какой-то момент, не удержав равновесия, полетела вниз.Правоохранители по факту этого происшествия проводят проверку. Они выясняют, действительно ли это был несчастный случай.