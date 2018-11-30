﻿ "Это не любовь": неожиданное признание Пугачевой о Галкине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Это не любовь": неожиданное признание Пугачевой о Галкине

01.12.2018 13:04 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина снова оказались в центре внимания. Знаменитости рассказали правду о том, как все начиналось.

Симпатичного комика представил Алле ее тогдашний супруг Филипп Киркоров. В дальнейшим этог шаг приведет к неожиданным последствиям.

Максим Галкин признался, что это это была не любовь с первого взгляда. При этом шоумен всегда был поклонником творчества Примадонны.

Сама Пугачева спустя годы призналась, что испытала легкий шок во время встречи с будущим избранником. "Я почувствовала взгляд в спину, прямо почувствовала… И я злобно посмотрела, а он не отвел глаза. Я ответным взглядом выпустила „гром“ и ненависть, а он только улыбнулся в ответ. И я ушла… Но я даже не поняла, что это – не любовь, не какой-то особый интерес, а ток по всему телу", – поведала Примадонна в эфире программы „Русские сенсации“ на НТВ.


Несмотря на то, что еще три года после роковой встречи Пугачева оставалась официальной супругой Филиппа Киркорова, все было предрешено. Любовь преодолела все границы.

Лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин опубликовал редкое фото Аллы Пугачевой. Артист заявил, что знает, кто настоящая любовь Примадонны.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Разин опубликовал черно-белый снимок Аллы Пугачевой с ее первым мужем Миколасом Орбакасом, отцом ее дочери Кристины Орбакайте. На фотографии пара лежит на диване, Алла держит раскрытую книгу.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина снова оказались в центре внимания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дальше без Домрачевой. За кем следить в новом биатлонном сезоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика