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"Это не любовь": неожиданное признание Пугачевой о Галкине
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Симпатичного комика представил Алле ее тогдашний супруг Филипп Киркоров. В дальнейшим этог шаг приведет к неожиданным последствиям.
Максим Галкин признался, что это это была не любовь с первого взгляда. При этом шоумен всегда был поклонником творчества Примадонны.
Сама Пугачева спустя годы призналась, что испытала легкий шок во время встречи с будущим избранником. "Я почувствовала взгляд в спину, прямо почувствовала… И я злобно посмотрела, а он не отвел глаза. Я ответным взглядом выпустила „гром“ и ненависть, а он только улыбнулся в ответ. И я ушла… Но я даже не поняла, что это – не любовь, не какой-то особый интерес, а ток по всему телу", – поведала Примадонна в эфире программы „Русские сенсации“ на НТВ.
Несмотря на то, что еще три года после роковой встречи Пугачева оставалась официальной супругой Филиппа Киркорова, все было предрешено. Любовь преодолела все границы.
Лидер группы "Ласковый май" Андрей Разин опубликовал редкое фото Аллы Пугачевой. Артист заявил, что знает, кто настоящая любовь Примадонны.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Андрей Разин опубликовал черно-белый снимок Аллы Пугачевой с ее первым мужем Миколасом Орбакасом, отцом ее дочери Кристины Орбакайте. На фотографии пара лежит на диване, Алла держит раскрытую книгу.
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Отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина снова оказались в центре внимания.
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