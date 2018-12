Ученые выяснили, какие продукты вызывают рак

© Depositphotos / punsayaporn

Сладкая смерть

Опасная колбаса

Жирное, вкусное, неполезное

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Bo Wang et al. Phospholipid Remodeling and Cholesterol Availability Regulate Intestinal Stemness and Tumorigenesis, Cell Stem Cell, January 25, 2018, DOI:https://doi.org/10.1016/j.stem.2017.12.017

Главное — правильно приготовить

Распределение продуктов в рационе добровольцев, участвовавших в исследовании французских и бразильских ученых. Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина

— рассказала РИА Новости, врач-онколог, заведующая онкологическим хирургическим отделением комбинированных методов лечения Клиники кластерной онкологии УКБ 1 Сеченовского университета.Сахар опасен еще и потому, что способствует стремительному росту злокачественных новообразований, утверждают бельгийские ученые. Раковые клетки размножаются за счет очень быстрого гликолиза (так называется процесс расщепления глюкозы без участия кислорода). Его скорость в опухолевых клетках может быть в двести раз выше, чем в нормальных тканях. Побочный продукт сверхскоростного гликолиза — 1,6-бисфосфат фруктозы — способен активировать особые белки, производимые генами RAS. Они, в свою очередь, вызывают еще больший рост злокачественной опухоли. Получается порочный "сахарный" круг.Согласно исследованию международной группы ученых, чрезмерное потребление сахара способно вызывать рак прямой кишки, груди и мочевого пузыря, но может защитить от глиомы — одного из самых распространенных типов рака головного или спинного мозга. Проанализировав данные около миллиона человек, биологи обнаружили, что низкая концентрация сахара в крови и тканях мозга статистически связана с высокой вероятностью развития злокачественной опухоли нервной ткани.В конце 2015-го Международное агентство по исследованию рака (МАИР) признало колбасу и изделия из переработанного мяса продуктами с доказанной канцерогенной активностью. Согласно экспертному заключению МАИР, регулярное их употребление может привести к развитию колоректального рака — даже 50 граммов переработанного мяса в день повышают шансы заболеть онкологией на 18 процентов.— пояснила Наталья Сукорцева.Кроме того, любовь к колбасе и сарделькам может привести к развитию рака молочной железы, считают ученые из Университета Глазго (Великобритания). Исследователи проанализировали рацион питания более 270 тысяч европейских женщин и уровень заболеваемости онкологией. Оказалось, что одна сосиска в неделю увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли на 15 процентов. Также вредно есть много красного мяса. Вместо него ученые советуют питаться птицей или рыбой.Продукты с высоким содержанием жира способствуют появлению агрессивных злокачественных опухолей и увеличивают скорость их роста почти в сто раз, показали эксперименты на генно-модифицированных мышах. Американские ученые отключили у грызунов ген, кодирующий белок Lpcat3, который контролирует синтез фосфолипидов в клеточных мембранах. В результате в организме мышей повысился уровень холестерина. Это привело к стремительному делению стволовых клеток в тканях кишечника и вызвало рост злокачественных опухолей у лабораторных животных.К похожим выводам пришли и исследователи из Массачусетского технологического института (США), в течение нескольких недель кормившие мышей жирной пищей. В результате в кишечнике грызунов наблюдался рост и размножение стволовых клеток, что увеличивает шансы на развитие рака.подтверждает онколог Наталья Сукорцева.В экспериментах на генно-модифицированных мышах было показано, что высокий уровень холестерина вызывает стремительный рост и деление стволовых клеток в тканях кишечника. В результате возникают злокачественные новообразования.По мнению французских и бразильских ученых, рак вызывают не какие-то определенные продукты, а способ их приготовления. Причиной возникновения онкологии часто становится так называемая ультраобработанная пища — хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Такая еда отличается высоким содержанием сахара, жира и соли, однако бедна витаминами и клетчаткой.Исследователи проанализировали данные более ста тысяч человек и выяснили, что увеличение потребления продуктов высокой степени обработки на десять процентов приводит к повышению риска развития онкологических заболеваний на 12 процентов. В частности, для рака молочной железы этот показатель составляет 11 процентов.Однако специалисты подчеркивают, что механизмы возникновения злокачественных опухолей не до конца изучены. Онкологические заболевания, как правило, результат совпадения нескольких факторов — генетических мутаций, плохой экологии, неправильного питания и образа жизни.— советует Наталья Сукорцева.