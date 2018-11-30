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Ученые выяснили, какие продукты вызывают рак

01.12.2018 12:59 — Разное | UDF  
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© Depositphotos / punsayaporn
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый шестой землянин умирает от рака. Только в 2018 году онкологические заболевания унесли 9,6 миллиона жизней. Примерно в трети случаев рак развился из-за неправильного питания, утверждают специалисты. К каким продуктам надо относиться с осторожностью — в материале РИА Новости.


Сладкая смерть

"Сахар и искусственные сахарозаменители — номер один в списке опасных продуктов. Чрезмерное употребление рафинированного сахара может привести к хроническим заболеваниям эндокринной, сердечно-сосудистой систем, а также стать причиной ожирения. Заменители сахара, искусственные красители и ароматизаторы, напитки и продукты, их содержащие, очень токсичны. Проникая через слизистые оболочки гортани и пищевода, они способны запустить злокачественный рост клеток, а не только стать причиной ожирения. Злоупотребление вредными продуктами может привести к раку горла, пищевода и желудка и других органов и систем", — рассказала РИА Новости Наталья Сукорцева, врач-онколог, заведующая онкологическим хирургическим отделением комбинированных методов лечения Клиники кластерной онкологии УКБ 1 Сеченовского университета.

Сахар опасен еще и потому, что способствует стремительному росту злокачественных новообразований, утверждают бельгийские ученые. Раковые клетки размножаются за счет очень быстрого гликолиза (так называется процесс расщепления глюкозы без участия кислорода). Его скорость в опухолевых клетках может быть в двести раз выше, чем в нормальных тканях. Побочный продукт сверхскоростного гликолиза — 1,6-бисфосфат фруктозы — способен активировать особые белки, производимые генами RAS. Они, в свою очередь, вызывают еще больший рост злокачественной опухоли. Получается порочный "сахарный" круг.

Согласно исследованию международной группы ученых, чрезмерное потребление сахара способно вызывать рак прямой кишки, груди и мочевого пузыря, но может защитить от глиомы — одного из самых распространенных типов рака головного или спинного мозга. Проанализировав данные около миллиона человек, биологи обнаружили, что низкая концентрация сахара в крови и тканях мозга статистически связана с высокой вероятностью развития злокачественной опухоли нервной ткани.


Опасная колбаса

В конце 2015-го Международное агентство по исследованию рака (МАИР) признало колбасу и изделия из переработанного мяса продуктами с доказанной канцерогенной активностью. Согласно экспертному заключению МАИР, регулярное их употребление может привести к развитию колоректального рака — даже 50 граммов переработанного мяса в день повышают шансы заболеть онкологией на 18 процентов.

"Полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные копчености, ветчина содержат опасные для здоровья консерванты, много соли и различные химикаты. Поэтому если регулярно есть на завтрак, обед и ужин такую пищу, то вполне можно заработать рак толстой кишки", — пояснила Наталья Сукорцева.

Кроме того, любовь к колбасе и сарделькам может привести к развитию рака молочной железы, считают ученые из Университета Глазго (Великобритания). Исследователи проанализировали рацион питания более 270 тысяч европейских женщин и уровень заболеваемости онкологией. Оказалось, что одна сосиска в неделю увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли на 15 процентов. Также вредно есть много красного мяса. Вместо него ученые советуют питаться птицей или рыбой.


Жирное, вкусное, неполезное

Продукты с высоким содержанием жира способствуют появлению агрессивных злокачественных опухолей и увеличивают скорость их роста почти в сто раз, показали эксперименты на генно-модифицированных мышах. Американские ученые отключили у грызунов ген, кодирующий белок Lpcat3, который контролирует синтез фосфолипидов в клеточных мембранах. В результате в организме мышей повысился уровень холестерина. Это привело к стремительному делению стволовых клеток в тканях кишечника и вызвало рост злокачественных опухолей у лабораторных животных.

К похожим выводам пришли и исследователи из Массачусетского технологического института (США), в течение нескольких недель кормившие мышей жирной пищей. В результате в кишечнике грызунов наблюдался рост и размножение стволовых клеток, что увеличивает шансы на развитие рака.

"Систематическое употребление трансжиров, чипсов, попкорна, животных жиров действительно может привести к повышенному уровню холестерина, гипертонии, ожирению, вызвать необратимые мутации клеток и, как следствие, привести к злокачественным процессам в организме", — подтверждает онколог Наталья Сукорцева.

Ученые выяснили, какие продукты вызывают рак

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Bo Wang et al. Phospholipid Remodeling and Cholesterol Availability Regulate Intestinal Stemness and Tumorigenesis, Cell Stem Cell, January 25, 2018, DOI:https://doi.org/10.1016/j.stem.2017.12.017

В экспериментах на генно-модифицированных мышах было показано, что высокий уровень холестерина вызывает стремительный рост и деление стволовых клеток в тканях кишечника. В результате возникают злокачественные новообразования.


Главное — правильно приготовить

По мнению французских и бразильских ученых, рак вызывают не какие-то определенные продукты, а способ их приготовления. Причиной возникновения онкологии часто становится так называемая ультраобработанная пища — хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Такая еда отличается высоким содержанием сахара, жира и соли, однако бедна витаминами и клетчаткой.
Исследователи проанализировали данные более ста тысяч человек и выяснили, что увеличение потребления продуктов высокой степени обработки на десять процентов приводит к повышению риска развития онкологических заболеваний на 12 процентов. В частности, для рака молочной железы этот показатель составляет 11 процентов.

Однако специалисты подчеркивают, что механизмы возникновения злокачественных опухолей не до конца изучены. Онкологические заболевания, как правило, результат совпадения нескольких факторов — генетических мутаций, плохой экологии, неправильного питания и образа жизни.

Ученые выяснили, какие продукты вызывают рак

Распределение продуктов в рационе добровольцев, участвовавших в исследовании французских и бразильских ученых. Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина

"Конечно, нельзя обвинить тот или иной продукт или пищевую добавку в возникновении и развитии онкологических заболеваний, онкопроцесс очень сложен, но наше питание зачастую может стать пусковым механизмом образования опухоли. Питание должно быть полноценным, разнообразным, но умеренным. Это необходимо для нормального обмена веществ и восполнения организма питательными веществами. Также надо вести здоровый образ жизни и отказаться от вредных привычек. И самое важное, не употреблять в пищу продукты с длительным или истекшим сроком годности", — советует Наталья Сукорцева.

 
 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый шестой землянин умирает от рака.
 
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