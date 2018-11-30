В Беларуси запустили базу тунеядцев. Кого включают в иждивенцы и как избежать полной оплаты ЖКУ



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

1. Кого не включают в тунеядцы, а кого — нет?

2. Как узнать, что вы попали в тунеядцы?

3. Кого из тунеядцев и на сколько могут освобождать от полной оплаты ЖКУ

Справка FINANCE.TUT.BY. Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

4. Что делать тем, кто учится или работает за границей?

5. На сколько вырастут жировки тунеядцев

6. Как власти собирают данные о занятых в экономике?

7. Можно ли обжаловать решение комиссии?

8. Заработает ли государство на тунеядцах?