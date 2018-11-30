Фильм, с которого убегают зрители, и еще пять премьер декабря

Вам может показаться, что шесть достойных премьер на месяц — это беспредел. Но подумайте о другом: это целых шесть фильмов не про елки, все могло быть куда хуже. AFISHA.TUT.BY выбрала главные премьеры декабря для тех, кто не рвется за новогодним настроением.





«Дебют»









«Дом, который построил Джек»





«Человек, который удивил всех»





«Воспитательница»





«Сердце мира»





«Не чужие»





с 30 ноября.«Аврора», «Москва», «Октябрь».Анастасия Мирошниченко.бездушная атмосфера женской исправительной колонии разрушает личность заключенных, убивает в них всю женственность. В фильме рассматривается рациональность длительных тюремных заключений для женщин с детьми и их усердное стремление всегда оставаться женщиной, несмотря ни на что.Анастасия Мирошниченко — один из главных белорусских режиссеров нового поколения. Это над ее «Перекрестком» проливали слезы зрители международных кинофестивалей и те, кто смотрел кино онлайн. Новый фильм презентовали на «документальных Каннах» — фестивале IDFA в Амстердаме, что само по себе уже достижение. Как и то, что Анастасии удалось договориться о съемках на закрытой территории — в женской исправительной колонии. Как еще рассказать о том, что это кино must see, мы уже и не знаем.Ирена Котелович дляКогда: с 5 по 19 декабря.Falcon Club Бутик Кино.Ларс фон Триер.история серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.новый фон Триер. Обычно этой причины достаточно, но если вам мало, продолжим. Радикальное в своей жестокости кино на самом деле о муках творчества, авторском «я» и истязающем перфекционизме. Впрочем, если выбегать из зала на сцене убийства детей, то всего этого можно и не узнать. Так что вы либо принимаете экранное насилие и понимаете его оправданность, либо пропускаете Триера и листаете нашу подборку дальше — там будет и хорошее доброе кино.с 13 по 26 декабря.Falcon Club Бутик Кино.Наташа Меркулова, Алексей Чупов.сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.участник одной из программ Венецианского фестиваля, одна из лучших ролей Евгения Цыганова. Этот фильм можно посмотреть, если вы еще не устали от беспросветности российской глубинки. Впрочем, если у вас внутренние лимиты — не больше одного российского фильма в месяц, сходите на «Сердце мира» — оно чуть дальше по списку.с 20 декабря по 2 января.Falcon Club Бутик Кино.Сара Коланджело.Лиза живет с мужем и двумя детьми-подростками в Статен-Айленде, неподалеку от Нью-Йорка. Ей 40 лет, полжизни она работает воспитательницей в детском саду. И еще у нее есть страсть — поэзия. Однажды у одного из своих пятилетних воспитанников Лиза открывает гениальный поэтический талант. Она становится одержима вундеркиндом и пытается спасти его от материального мира и примитивности его родителей. Чтобы воспитать поэта и вспомнить свою мечту, она рискует карьерой, семьей и свободой.приз за режиссуру минувшего «Сандэнса» — хороший повод выбраться в кинотеатр. Поговаривают, что это лучший триллер про одержимость за последнее время. Не будем делать преждевременных выводов, но то, что про поэзию у Коланджело получилось снять именно триллер, — интригует.с 20 декабря по 2 января.Falcon Club Бутик Кино.Наталья Мещанинова.Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.а вот здесь будем бескомпромиссны — перед нами лучшее российское кино года. Мещаниновой удалось подметить глобальную и такую современную проблему — недолюбленность людей. К чему приводит недостаток тепла и как жить, если постоянно ждешь подвоха от ближнего и самой этой близости боишься. На тонких многочисленных параллелях с животным миром и выдающейся актерской игре Степана Девонина «Сердце мира» стоит уверенно и крепко. Для всех, кто по-прежнему не убежден: Мещанинова написала сценарий к «Аритмии» — возможно, вашему любимому фильму прошлого года. Не пропускайте.с 27 декабря по 9 января.Falcon Club Бутик Кино.Вера Глаголева.в русской глубинке жизнь словно застыла в 90-х годах. Здесь можно спрятаться от тревог большого мира, залечить душевные раны. Так рассуждает Мила, решив возвратиться в дом матери после неудачной попытки «покорить Москву». Тем временем ее сестра Галя выходит замуж за Рустама, молодого красавца из Средней Азии. Он становится причиной нешуточных страстей между сестрами. Участников этой семейной драмы ожидает страшное прозрение.если у вас выдались семейные выходные, то «Не чужие» — идеальный способ их провести с родителями. Во-первых, это последнее кино Веры Глаголевой. Во-вторых, перед нами удивительный микс мелодраматической истории о женских судьбах и остросоциального кино. Как нам рассказывал программный директор «Лiстапада» Игорь Сукманов, в этом фильме «можно увидеть ностальгию по той атмосфере интернационализма, которую в свое время и пестовал Советский Союз. Это кино пытается объективно отражать то, что происходит у нас, но при этом не навешивать ярлыки».