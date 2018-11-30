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Лукашенко об отношениях с Россией: ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться

01.12.2018 12:54 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что "не отворачивается" от России в направлении Запада и подчеркивает уникальность исторического шанса по усилению интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

"Здесь должна быть другая власть, чтобы меня с распростертыми объятиями встречали на Западе. Мы хотим мы с ними сотрудничать, но это не значит, что от кого-то куда-то там отвернулись. Что касается меня – ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться",- заявил А.Лукашенко в интервью ведущему телеканала "Россия 24" Сергею Брилеву.

Фрагменты интервью белорусского президента показаны в эфире программы "ВЕСТИ в субботу" для дальневосточного региона.

А.Лукашенко считает, что санкционное давление на РФ создает уникальный шанс для усиления интеграции в рамках ЕАЭС. "Для нас уникальный шанс: Россию там давят со всех сторон, я смотрю, как вы там отбиваетесь. Если бы мы сейчас вместе, объединившись…это шанс для наших экономик. Счастье, что мы создали ЕАЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях, и накладывает их на Россию и, кстати, на нас", - сказал президент.

При этом белорусский лидер считает, что Россию невозможно "опустить" усиливая санкции. "Слушайте, успокойтесь. Мы, небольшая страна, под санкциями были 10 лет, вертелись как уж на сковородке, – выжили. И не надо рыдать и плакаться, что вы под санкциями. Невозможно такую огромную территорию, с населением под 200 миллионов, с таким сопряжением экономик, куда-то опустить под какие-то санкции. Невозможно", - подчеркнул А.Лукашенко.

Тем более, что "завтра самая крупная экономика мира – Китай (мы с ними в блестящих отношениях)", - отметил президент. "Но только ни под кого не надо ложиться. Мы гордые советские люди, из того периода. Мы и не это терпели, кругом были железные занавесы - и жили", - сказал А.Лукашенко.

По его мнению, санкции являются проявлением того, что внешние силы "пытаются растащить" интеграцию.  "Да, это (создание полноценного ЕАЭС – ИФ) будет не просто. Потому что нас пытаются растащить. В центральной Азии свои интересы (я знаю, о чем говорю),  Украина – вы видите. И до Беларуси добрались. Нас уже тут готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась – демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили", - сказал А.Лукашенко.

Он подчеркнул: "Идет борьба. При этом одно из направлений – наклоняют Россию, пытаются опустить. Это тоже борьба, за Россию. Поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к этой цели и мы можем это сделать".

"Ну и монолог!…", сказал в эфире С.Брилев. "Ну, ты же умеешь вырезать", - парировал А.Лукашенко.

 

 

 
 
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