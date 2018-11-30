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«Вы прекрасны»: Вера Брежнева в образе ангела рассказала трогательную историю

01.12.2018 13:38 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Певица Вера Брежнева примерила образ ангела и рассказала о трогательных мелочах.  

На днях Брежнева разметила в Instagram снимок из необычной фотосессии. На нём артистка одета в экстравагантное белое платье из перьев и с крыльями. Дополняет образ короткий белый парик.  

«Я думала, меня уже ничем не удивить. Но услышала рассказ о хосписе «Ростокино» – с ягодными смузи, выпечкой, субботником от волонтёров и прогулками с пациентами в яблочном саду, где в конце дня охранник хосписа, Геннадий, внезапно достал из своей комнатки саксофон. И сыграл джаз», – написала Вера.  

Также исполнительница упомянула гардеробщицу Людмилу, которая пришивает посетителям медучерждения петельки к верхней одежде, если они оторваны.  

«Я всё думаю: ну такая мелочь – петелька. А ведь из таких трогательных мелочей и «собирается», как пазл, уют в хосписе», – заметила Брежнева.  

«Что бы ни случилось, будь спокоен как Брежнева»: Вера Брежнева упала во время концерта  

«Вы прекрасны»: Вера Брежнева в образе ангела рассказала трогательную историю
Фото: facebook.com/BrezhnevaVera  

Комментаторы оказались растроганы историей, но не забыли отметить и одеяние артистки.  

«Маленький чудесный рассказ. Рассказ о чудесах, которые случаются в жизни. Слёзы в глазах!»,  

«Чуть не заплакала. Как хорошо, что такие люди есть. И их много на самом деле»,  

«Вы прекрасны»,  

«Крылатый ангел, ты куда летишь? Вернись, закрой меня собою. Ты Верой Брежневой обернись, давай споём дуэтом мы с тобою! Шучу»,  

«Вот это образ! Шикарен».  

Осенью 2018 года мы рассказывали о тайном подарке Брежневой Меладзе. 

После сюрприза Константин ещё полгода пребывал в эйфории – подробности здесь.  
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Новости Украины. Певица Вера Брежнева примерила образ ангела и рассказала о трогательных мелочах.   На днях Брежнева разметила в Instagram снимок из необычной...
 
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