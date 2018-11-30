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«Вы прекрасны»: Вера Брежнева в образе ангела рассказала трогательную историю
Новости Украины. Певица Вера Брежнева примерила образ ангела и рассказала о трогательных мелочах.
На днях Брежнева разметила в Instagram снимок из необычной фотосессии. На нём артистка одета в экстравагантное белое платье из перьев и с крыльями. Дополняет образ короткий белый парик.
«Я думала, меня уже ничем не удивить. Но услышала рассказ о хосписе «Ростокино» – с ягодными смузи, выпечкой, субботником от волонтёров и прогулками с пациентами в яблочном саду, где в конце дня охранник хосписа, Геннадий, внезапно достал из своей комнатки саксофон. И сыграл джаз», –
Также исполнительница упомянула гардеробщицу Людмилу, которая пришивает посетителям медучерждения петельки к верхней одежде, если они оторваны.
«Я всё думаю: ну такая мелочь – петелька. А ведь из таких трогательных мелочей и «собирается», как пазл, уют в хосписе», – заметила Брежнева.
Комментаторы оказались растроганы историей, но не забыли отметить и одеяние артистки.
«Маленький чудесный рассказ. Рассказ о чудесах, которые случаются в жизни. Слёзы в глазах!»,
«Чуть не заплакала. Как хорошо, что такие люди есть. И их много на самом деле»,
«Вы прекрасны»,
«Крылатый ангел, ты куда летишь? Вернись, закрой меня собою. Ты Верой Брежневой обернись, давай споём дуэтом мы с тобою! Шучу»,
«Вот это образ! Шикарен».
Осенью 2018 года мы рассказывали о тайном подарке Брежневой Меладзе.
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Новости Украины. Певица Вера Брежнева примерила образ ангела и рассказала о трогательных мелочах. На днях Брежнева разметила в Instagram снимок из необычной...
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