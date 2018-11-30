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С пятницы по воскресенье в области проходит операция «Фильтр»
01.12.2018 — Разное | Вороновская газета
Как сообщалось ранее, сотрудники ГАИ на Гроднещине усилили надзор за движением транспорта.
Результаты первого дня целевых мероприятий говорят сами за себя.
— Пресечено 563 нарушения. Одиннадцать остановленных водителей не имели прав, четверо были нетрезвыми. Один из них ехал за рулем микроавтобуса «Пежо» по деревне Ворона Островецкого района. Содержание алкоголя у него было большим предельно допустимого более чем в два раза. В семь раз оно превышало норму у водителя «Опеля», которого задержали в Волковыске,- рассказали в ГАИ области.
В выходные дни Госавтоинспекция региона продолжит работу в таком же режиме.
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Как сообщалось ранее, сотрудники ГАИ на Гроднещине усилили надзор за движением транспорта. Результаты первого дня целевых мероприятий говорят сами за себя. ...
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