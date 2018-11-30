ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программисты - больше 4100 рублей, врачи - 1300. Как отличаются средние заработки минчан

01.12.2018 14:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Средняя зарплата минчан в октябре выросла на 3,8% и составила 1370 рублей, сообщает Белстат. По этому показателю жители столицы приблизились к зарплатному лидеру — Солигорскому району, где в среднем зарабатывают 1397 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются средние заработки минчан.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Больше всего в столице по-прежнему зарабатывают специалисты, которые заняты в горнодобывающей промышленности, — 4179 рублей в октябре. Вторую строчку занимают работники, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживани, их заработки на 38 рублей ниже. Третья строчка зарплатного рейтинга за работниками воздушного транспорта — 2815 рублей.

В числе зарплатных аутсайдеров значатся соцработники (676 рублей в октябре) и работники образования (840 рублей).

В здравоохранении средние заработки составили 962 рубля, в том числе у врачей — 13234рубля. Госуправленцы в среднем зарабатывают 1445 рублей, а строители — 1352 рубля.

Зарплаты бюджетников в столице в октябре выросли на 3,2% — до 948 рублей.

Ранее председатель комитета по труду, занятости и соцзащите населения Мингорисполкома Жанна Романович сообщала агентству «Минск-новости», что за январь — сентябрь номинальная начисленная среднемесячная зарплата по Минску составила 1 295,3 рубля при задании 1381 рублей (в том числе за сентябрь — 1 319,5 рубля при задании 1388 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются средние заработки минчан.
 
Новости дня
Новости разные
 
SOS: пожар уничтожил экопоселение под Полоцком, хозяева просят о помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика