Умер экс-президент США Джордж Буш-старший





Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет, говорится в заявлении его сына Джорджа Буша — младшего.

"Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбием сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Буша-младшего.

Джордж Буш воевал с японцами во время второй мировой войны. В 1942 году, в свой 18-й день рождения, он записался добровольцем на фронт и стал самым молодым пилотом ВМС США, воевавшим в Тихом океане.

В 1944 году во время атаки самолет Буша был сбит, несколько часов он оставался на спасательном плотике и был подобран американской подводной лодкой. Несколько его боевых товарищей, также участвовавших в боевом вылете, были взяты японцами в плен и казнены.

После войны, закончив Йельский университет, Джордж начал политическую карьеру в республиканской партии. Был избран в конгресс, работал посланником США в ООН и послом в Китае.

Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Его международная политика была отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.