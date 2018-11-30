Медведев и Румас обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили двустороннее сотрудничество между странами, сообщается на сайте российского правительства.

Российский премьер по телефону поздравил Румаса с днем рождения.

«В беседе премьер-министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и практического взаимодействия в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении.