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Медведев и Румас обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства
01.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили двустороннее сотрудничество между странами, сообщается на сайте российского правительства.
Российский премьер по телефону поздравил Румаса с днем рождения.
«В беседе премьер-министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и практического взаимодействия в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении.
В августе этого года белорусский президент Александр Лукашенко
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Российский премьер поздравил своего белорусского коллегу с днем рождения.
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