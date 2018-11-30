Экспресс-тесты на ВИЧ появились во всех государственных аптеках области

Еще недавно единственной возможностью пройти тест на ВИЧ втайне было анонимное обследование в учреждении здравоохранения. А сегодня это можно сделать дома. В государственных аптеках области появились специальные наборы экспресс-анализа ВИЧ в слюне, которые можно использовать самостоятельно. Они с высокой точностью определяют положительный или отрицательный результат. Главное – внимательно изучить инструкцию и следовать всем ее указаниям. Сама же процедура занимает не более получаса. Легко и быстро.





Теперь каждый желающий может убедиться в этом сам. В один из весенних дней такая возможность была предоставлена прохожим на одной из улиц областного центра. Сотрудники отдела профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья провели акцию «У тебя отрицательный ВИЧ-статус? Пройди тест, чтобы быть уверенным».

– Вместе с волонтерами Красного Креста предлагали прохожим сделать экспресс-тест на ВИЧ и узнать свой ВИЧ-статус. Результаты показали: многие граждане готовы проводить такие «мини-обследования» самостоятельно. Был сделан вывод о целесообразности продажи наборов экспресс-анализа ВИЧ в аптеках, – рассказывает заведующая отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Нина Кашлей.

Активные продажи экспресс-тестов в аптеках – явное свидетельство того, что жители области все более ответственно подходят к своему здоровью и здоровью близких. И, как правило, убеждаются в отсутствии ВИЧ в организме. Но если все же экспресс-тест показал положительный результат?





– Поход в поликлинику лучше не откладывать, – рекомендует Нина Кашлей. – Людям с положительным результатом экспресс-теста на ВИЧ важно как можно быстрее попасть к врачу для дальнейшего обследования.

ВИЧ-инфекция давно перестала быть приговором. Антиретровирусная терапия и следование рекомендациям врачей позволяют не просто жить полноценной жизнью, но и снизить риск заражения партнера, а шансы рождения здорового ребенка – максимально увеличить. Если раньше специальная терапия назначалась преимущественно на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, то сейчас это делается практически сразу после установления диагноза. Вот почему так важно знать свой ВИЧ-статус.

По словам Нины Кашлей, почти 92 процента жителей области, принимающих антиретровирусные препараты, имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Это значит, что содержание вируса в крови настолько мало, что его не может определить даже специальный тест. Фармакология, в том числе отечественная, все сильнее противостоит ВИЧ. Не далек и тот день, когда изобретут лекарство от коварного вируса, убеждены медики.