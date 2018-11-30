ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экспресс-тесты на ВИЧ появились во всех государственных аптеках области

01.12.2018 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Еще недавно единственной возможностью пройти тест на ВИЧ втайне было анонимное обследование в учреждении здравоохранения. А сегодня это можно сделать дома. В государственных аптеках области появились специальные наборы экспресс-анализа ВИЧ в слюне, которые можно использовать самостоятельно. Они с высокой  точностью определяют положительный или отрицательный  результат. Главное – внимательно изучить инструкцию и следовать всем ее указаниям. Сама же процедура занимает не более получаса. Легко и  быстро.

Экспресс-тесты на ВИЧ появились во всех государственных аптеках области

Теперь каждый желающий может убедиться в этом сам. В один из весенних дней  такая возможность была предоставлена  прохожим на одной из улиц областного центра. Сотрудники отдела профилактики ВИЧ/СПИД  областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья провели акцию «У тебя отрицательный ВИЧ-статус? Пройди тест, чтобы быть уверенным».

 Вместе с волонтерами Красного Креста предлагали прохожим сделать экспресс-тест на ВИЧ и узнать свой  ВИЧ-статус. Результаты показали: многие граждане готовы проводить такие «мини-обследования» самостоятельно. Был сделан вывод о целесообразности продажи наборов экспресс-анализа ВИЧ в аптеках, – рассказывает заведующая отделом профилактики ВИЧ/СПИД областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Нина Кашлей. 

Активные продажи экспресс-тестов в аптеках – явное свидетельство того, что жители области все более ответственно подходят к своему здоровью и здоровью близких. И, как правило,  убеждаются в отсутствии ВИЧ в организме. Но если все же экспресс-тест показал положительный результат?

Экспресс-тесты на ВИЧ появились во всех государственных аптеках области

– Поход в поликлинику лучше не откладывать, – рекомендует Нина Кашлей. – Людям с положительным результатом экспресс-теста на ВИЧ  важно как можно быстрее попасть к  врачу для дальнейшего обследования.

ВИЧ-инфекция давно перестала быть приговором. Антиретровирусная терапия и следование рекомендациям  врачей позволяют не просто жить полноценной жизнью, но и  снизить риск заражения партнера, а шансы рождения здорового ребенка –  максимально увеличить. Если раньше специальная терапия назначалась преимущественно на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, то сейчас это делается практически сразу после установления диагноза. Вот  почему так важно знать свой ВИЧ-статус.

По словам Нины Кашлей, почти 92 процента жителей области, принимающих антиретровирусные препараты, имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Это значит, что содержание вируса в крови настолько мало, что его не может определить даже специальный тест. Фармакология, в том числе отечественная, все сильнее противостоит ВИЧ. Не далек и тот день, когда изобретут лекарство от коварного вируса, убеждены медики.

А пока распространение вируса сдерживает профилактика. Уже сложно найти того, кто не знает о проблеме и способах передачи ВИЧ-инфекции, но медики говорить об этом не устают. Интерактивные занятия, обучающие семинары, дискуссии  на эту тему по-прежнему вызывают интерес в разных по возрасту, профессии и статусу аудиториях. Большую поддержку общественных организаций ощущают медики в работе с людьми из так называемых групп риска. Особое внимание уделяется тем, кто может  иметь повышенный риск инфицирования по долгу службы: вопросы профилактики ВИЧ-инфекции при исполнении служебных обязанностей вызывают  неподдельный интерес как у сотрудников правоохранительных органов, так и  у сотрудников МЧС.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще недавно единственной возможностью пройти тест на ВИЧ втайне было анонимное обследование в учреждении здравоохранения. А сегодня это можно сделать
 
Новости дня
Новости разные
 
Штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы команд на первые гонки Кубка мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика