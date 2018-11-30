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Дело Мамаева - Кокориных: «у процессуальной части обвинительный уклон»

01.12.2018 15:00 — Разное | Партизан  
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Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась подробностями хода расследования дела.




О продлении срока содержания под стражей Кокориных, к своему удивлению, защита узнала только из СМИ. Никакого официального уведомления мы не получали.

Результаты проведенных в последнее время следственных действий, в том числе и сегодня, свидетельствуют о том, что ребят надо освобождать из-под стражи, поскольку обстоятельства по делу изменились в их пользу по 
сравнению с началом расследования.


Вам придется поверить мне на слово, так как подписка о неразглашении препятствует возможности подтвердить мои утверждения. Надеюсь, что в судебном заседании суд учтет изменения указанных обстоятельств и последствия нарушения прав на защиту и очевидную несправедливость в квалификации содеянного всеми участниками конфликта.

Я надеюсь убедить суд все-таки внимательно ознакомиться в полным содержанием всех видеозаписей двух конфликтов. Содержание видеозаписей в уголовном процессе рассматривается как данные объективного контроля, которые имеют приоритет над показаниями свидетелей, так как видеокамера не имеет собственного интереса.

Скорее всего, суд откажет нам в этом ходатайстве, что даст основание утверждать, что процессуальная участь Кокориных предрешена в сторону обвинительного уклона», – написала Стукалова.


Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были помещены под стражу до 8 декабря. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои».

Игрокам грозит до семи лет заключения.


 
 
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Татьяна Стукалова, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, поделилась подробностями хода расследования дела.
 
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