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Мечта самбистов сбылась: МОК временно признал вид спорта, придуманный в СССР
О планах сделать самбо олимпийским видом спорта было объявлено девять лет назад, сегодня мечта самбистов всего мира сбылась.
Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал Международную федерацию самбо (FIAS), сообщается на официальном сайте
В Токио состоялось заседание исполкома МОК, на котором было принято решение о временном признании FIAS.
"Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира — самбо как вид спорта получил временное признание МОК. Долгожданная новость, пришедшая с заседания исполкома МОК в Токио, стала настоящим рождественским и новогодним подарком всему самбистскому сообществу", - сказал глава FIAS Василий Шестаков.
Он подчеркнул, что решение МОК стало также подарком к 80-летию самбо, сообщает
Шестаков добавил, что самый трудный шаг уже сделан, далее - получение постоянного признания МОК, а затем — включение в программу Олимпийских игр. "Уверен, мы с этим справимся", - сказал он.
"Наш национальный вид единоборств заслуживает быть олимпийским. Большую и активную работу в этом направлении ведут FIAS и Всероссийская федерация самбо", - сказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Чиновник обратил внимание, что популярность самбо в мире растет – сегодня этот вид спорт развивается почти в 100 странах мира.
"Я поздравляю все сплоченное сообщество самбистов с первым успехом на пути к включению вида спорта в программу Олимпийских игр. Это большая победа", — подчеркнул он.
Самбо — вид спортивного единоборства в куртках. Единоборство было разработано сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества "Динамо" в 1930-е годы для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. В 2018 году самбо отмечает 80-летие.
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О планах сделать самбо олимпийским видом спорта было объявлено девять лет назад, сегодня мечта самбистов всего мира сбылась.
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