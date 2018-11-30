Мечта самбистов сбылась: МОК временно признал вид спорта, придуманный в СССР

FIAS. Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал Международную федерацию самбо (FIAS), сообщается на официальном сайте





В Токио состоялось заседание исполкома МОК, на котором было принято решение о временном признании FIAS.





"Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира — самбо как вид спорта получил временное признание МОК. Долгожданная новость , пришедшая с заседания исполкома МОК в Токио, стала настоящим рождественским и новогодним подарком всему самбистскому сообществу", - сказал глава FIAS Василий Шестаков.





sputnik.by Он подчеркнул, что решение МОК стало также подарком к 80-летию самбо, сообщает









Шестаков добавил, что самый трудный шаг уже сделан, далее - получение постоянного признания МОК, а затем — включение в программу Олимпийских игр. "Уверен, мы с этим справимся", - сказал он.





"Наш национальный вид единоборств заслуживает быть олимпийским. Большую и активную работу в этом направлении ведут FIAS и Всероссийская федерация самбо", - сказал министр спорта РФ Павел Колобков.





Чиновник обратил внимание, что популярность самбо в мире растет – сегодня этот вид спорт развивается почти в 100 странах мира.





"Я поздравляю все сплоченное сообщество самбистов с первым успехом на пути к включению вида спорта в программу Олимпийских игр. Это большая победа", — подчеркнул он.









Самбо — вид спортивного единоборства в куртках. Единоборство было разработано сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества "Динамо" в 1930-е годы для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск. В 2018 году самбо отмечает 80-летие.



