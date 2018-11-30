Такая корова не нужна никому. Разве Гомсельмаш – это актив для продажи?

26 ноября отметился вице-премьер Беларуси Александр Турчин. В тот день Турчин принимал казахскую делегацию и сообщил, что Казахстан «может купить» пакет акций предприятия. Реакция казахской стороны на щедрое предложение белорусов на страницы прессы почему-то не попала. Впрочем, это немудрено, так как наше правительство желает сбыть Гомсельмаш на жесточайших условиях.





Стратегический инвестор может получить 50%+1 акцию предприятия только при реализации инвестпроекта на 500 млн USD, сохранении профиля производства и персонала, расширении рынков сбыта и выходе на прибыльную работу. Раньше часть из этих условий пробовали исключить китайцы, но у них не вышло и от столь дорогой покупки они отказались.





Каково же реальное положение Гомсельмаша?





Может быть, Минпром выставляет вполне реалистичное предложение? Начнем с того, с Гомсельмаш пережил последний кризис с огромными трудностями.

Летом 2015 года власти буквально спасали гомельский завод от банкротства. По президентскому указу Минфин выпустил валютные облигации, за счет которых Гомсельмаш получил бюджетный заем на 296,9 млн USD. Однако в сентябре 2016 года вышел новый указ, который исправлял документ 2015 года. Предприятия холдинга «Гомсельмаш» оказались не способны погашать бюджетные займы, сроки выплаты были перенесены на 2019—2022 гг. В октябре 2017 года опять последовал указ о Гомсельмаше.





Сроки выплаты займов рассрочили на период с 2019-го по 2029 год. Более того, предприятия холдинга не платили в срок даже проценты по займам.









Поэтому выплата неуплаченных процентов была отсрочена до конца 2020 года, а затем рассрочена на 2021—2029 гг. Также гомсельмашевцы получили отсрочку списания убытков по курсовым разницам до конца 2025 года и гарантии неповышения ставок налога на недвижимость и земельного налога. Возможно, были еще какие-то поблажки со стороны властей, но они были скрыты в пунктах «для служебного пользования».





Ну и разумеется, Гомсельмаш долгое время пользуется льготами в виде возмещения процентов по многочисленным кредитам. В перечни правительства предприятие попадает каждый год как реализующее инвестиционный проект. Насколько помогли Гомсельмашу льготы, возмещения, отсрочки и рассрочки? Согласно отчету компании, за 9 месяцев 2018 года Гомсельмаш снизил выручку на 12,5%, прибыль от реализации продукции упала на 24,2%. Чистый убыток за январь—сентябрь составил 67,8 млн BYN. Собственный капитал Гомсельмаша в разы ниже его уставного фонда — 67,6 млн BYN против 283,2 млн BYN.









Такая разница возникает из-за огромного непокрытого убытка прошлых лет в размере 259,9 млн BYN. По правилам бухучета предприятие обязано поддерживать чистые активы не ниже уровня уставного фонда. При падении капитала компания либо снижает уставный фонд, либо наращивает капитал за счет вливаний извне или распродажи имущества. В случае с Гомсельмашем донором многие годы является бюджет.





Долг Гомсельмаша по краткосрочным кредитам и займам к 1 октября 2018 года подскочил до 249,8 млн BYN, краткосрочная кредиторка — до 459,1 млн BYN. Обязательства по долгосрочным кредитам и займам составили 763 млн BYN. В общем, предприятие закредитовано свыше всякой меры. Не зря же китайцы пробовали спихнуть выплату кредитов на белорусскую сторону. Думаем, на основании представленной информации вывод о привлекательности Гомсельмаша как актива для продажи вы можете сделать самостоятельно.

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