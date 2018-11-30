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Противостояние. Владелец частных маршруток жалуется на нечестную конкуренцию со стороны автопарка

01.12.2018 13:50 — Разное | Партизан  
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Частный перевозчик ООО «Питеравтотранс плюс» обратился к городским властям с просьбой пустить маршрутки из Северного микрорайона на Парковую, но это сочли «нецелесообразным».

Противостояние. Владелец частных маршруток жалуется на нечестную конкуренцию со стороны автопарка
Олег Кудрявцев, директор ООО «Питеравтотранс Плюс». Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ
ООО «Питеравтотранс плюс» – единственный частный перевозчик, осуществляющий пассажирские перевозки по экспресс-маршрутам в Барановичах. И работает он тоже по единственному пока маршруту: микрорайон Боровки – вокзал «Барановичи-Полесские». Директор транспортного предприятия Олег Кудрявцев говорит: он бы и рад освоить новые направления, даже не единожды предлагал городским властям возможные варианты, но безрезультатно.

Единственный маршрут

Частный перевозчик пришел на рынок Барановичей в 2014 году. По словам Олега Кудрявцева, изначально он просил разрешения пустить свои маршрутки из Восточного микрорайона в сторону Вторых Третьяков – направлению с хорошим пассажиропотоком. Но в горисполкоме ему отказали и предложили сначала попробовать наладить транспортное сообщение в микрорайоне Боровки, куда на тот момент почти не ходил городской транспорт.

– Я думаю, что в успешность этого маршрута тогда мало кто верил. Но так как людям он был нужен, а желающих осуществлять перевозки не было, маршрут открыли без всякого конкурса. И меня заверили в горисполкоме, что через полгода я смогу пустить маршрутки в том направлении, которое мне интересно, – вспоминает Олег.
Первые полгода были очень сложными, микроавтобусы ходили практически пустыми, вгоняя предприятие в убытки. Но постепенно дела наладились. И Олег Кудрявцев захотел расширить экспрессную маршрутную сеть.


– Я обращался в горисполком с различными предложениями. К примеру, в конце 2016 года написал письмо на имя председателя с просьбой возобновить экспресс-маршрут «Северный-Южный». Мне ответили, что в этом нет необходимости, так как там ходит городской автобус №16. А в 2017 году по этому пути пустили микроавтобусы автопарка.

Что изменилось за эти полгода? Почему в моих маршрутках необходимости не было, а для автопарка она вдруг появилась? – недоумевает Олег Кудрявцев.

Последняя капля

Запуск городского автобуса №32, который свяжет Северный и Восточный микрорайоны, стал той самой последней каплей, которая заставила выплеснуться накопившиеся за эти годы обиду и негодование. Дело в том, что в начале осени Олег Кудрявцев обратился в горисполком с очередным предложением: пустить экспресс-маршрут, который свяжет микрорайон Северный с Парковой.

– Мне пообещали, что конкурс по этому маршруту будет организован. Я стал к нему готовиться, докупил машины, оборудовал их по всем правилам. Мурыжили два месяца. А потом из предприятия «Барановичигортранс» пришло письмо, в котором говорилось, что комиссия сочла мой маршрут «нецелесообразным». При этом в письме почему-то забыли указать, что они объявляют конкурс на автобусный маршрут, соединяющий эти направления, – с волнением рассказывает директор ООО «Питеравтотранс плюс».

Автобусный маршрут – это значит, что по нему могут ходить обычные автобусы, не маршрутки. Составить в этом конкуренцию автопарку в Барановичах некому.

Что делать дальше, Олег Кудрявцев не знает. Деньги (а на закупку и подготовку техники к конкурсу ушло порядка 40 тысяч долларов) потрачены фактически впустую, перспектива дальнейшего развития выглядит туманной.

– Я будто в болоте застрял: ни туда, ни обратно, – говорит Олег.


Он считает, что открывать новые направления по экспресс-перевозкам в Барановичах частник может только в том случае, если в борьбу за них не вступает государственный перевозчик. Победитель в конкурсе определяется по сумме баллов, а у автопарка с его материальной базой, опытом перевозок и штатом по многим пунктам недостижимое для частника преимущество.

– Смысл мне участвовать в конкурсе, если я заранее знаю, что проиграю? Все инициативы, которые пересекаются с интересами автопарка, пресекаются под предлогом того, что это может вызвать его убытки. И все делается для того, чтобы выжить частного перевозчика. О людях при этом никто не думает, – считает Олег Кудрявцев.

«Частники просто боятся»

В автопарке обвинения частного перевозчика в нечестной конкуренции считают безосновательными. Маршрут городского автобуса №32 и тот, что предлагал частный перевозчик для маршруток, – два разных пути, которые пересекаются лишь в некоторых точках. «Барановичигортранс» – государственная организация, которая изучает пассажиропоток и занимается организацией пассажирских перевозок в Барановичах, изучала мнение горожан по обоим маршрутам, и люди выбрали вариант автопарка.

– Если какое-то предложение перевозчика не приняли, это не значит, что его ущемляют. Должны решаться проблемы в транспортном обслуживании тех районов, где есть необходимость, а не там, где это кажется выгодным тому или иному перевозчику, – считает начальник отдела экономики, финансов и перевозок ОАО «Автобусный парк г. Барановичи» Татьяна Вашко.

По ее мнению, частному бизнесу ничто не мешает конкурировать с государственным перевозчиком. И приводит в пример междугородные маршрутки, которые сегодня курсируют из Барановичей в Минск, Брест, Гродно и Солигорск.

С мнением автопарка солидарны и в «Барановичигортранс». Там считают, что у каждого перевозчика есть шанс выиграть конкурс.

– Иногда складывается такое ощущение, что частные перевозчики боятся конкурировать с государственными. Боятся брать на себя ответственность, потому что это риск. И если государственные автопарки дотируются из бюджета, то у частных в случае финансовых проблем такой поддержки от государства нет. Но если не пробовать, то ничего и не получится, – говорит и.о. директора «Барановичигортранс» Юлия Щербаченя.


По ее словам, ни в одном городе не дают дублировать маршруты – чтобы перевозки, как частные, так и государственные, были окупаемыми. Но вместе с тем в Барановичах ищут варианты, которые могли бы уравнять перевозчиков. Вот только останется ли к тому времени какая-нибудь конкуренция на рынке городских перевозок в Барановичах – большой вопрос.


 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Частный перевозчик ООО «Питеравтотранс плюс» обратился к городским властям с просьбой пустить маршрутки из Северного микрорайона на Парковую, но это сочли...
 
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