Креативный сотрудник музея в образе привидения воровал картины









Несколько месяцев «призрак» в белой простыне наводил ужас на коллег в коридорах, а из хранилищ начали пропадать ценные вещи. Всё стало понятно из записей с камер видео-наблюдения. Привидением оказался 50-летний сотрудник. Под видом нечистой силы он выносил ценные полотна. Полицейские задержали и его подельника – продавца антикварного магазина.



