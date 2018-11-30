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Креативный сотрудник музея в образе привидения воровал картины
Ограбление в стиле Карлсона. В Италии задержали сотрудника музея, который в образе привидения воровал картины.
Несколько месяцев «призрак» в белой простыне наводил ужас на коллег в коридорах, а из хранилищ начали пропадать ценные вещи. Всё стало понятно из записей с камер видео-наблюдения. Привидением оказался 50-летний сотрудник. Под видом нечистой силы он выносил ценные полотна. Полицейские задержали и его подельника – продавца антикварного магазина.
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Ограбление в стиле Карлсона. В Италии задержали сотрудника музея, который в образе привидения воровал картины.
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