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Пять пожаров за сутки. На Брестчине участились случаи возгораний жилых домов

01.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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За последние сутки в Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в Брестском областном управлении МЧС. Огонь уничтожил одно и повредил четыре строения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61136.php

Пять пожаров за сутки. На Брестчине участились случаи возгораний жилых домов


В Барановичах в 5-м Пригородном переулке пожар вспыхнул в жилом деревянном доме, принадлежащем гражданину 1965 года рождения. Повреждены перекрытие и стена. 

В деревне Киселевцы Кобринского района серьезное возгорание тушили на улице Заречной. В деревянном доме огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество.

В деревне Новая Попина Дрогичинского района сотрудников МЧС вызывали на улицу Ленина, где загорелся жилой кирпичный дом, принадлежащий сельчанину 1959 года рождения. Перекрытие и стену придется восстанавливать. Пострадало также имущество.


В населенном пункте Медно Брестского района на улице Республиканской нежилой деревянный дом сгорел полностью. Его принадлежность устанавливается. 

В этом же районе пожар тушили в деревне Малые Радваничи. Здесь загорелось хозяйственное строение, принадлежащее 38-летнему гражданину.

Официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов сообщил, что во всех случаях причины пожаров устанавливаются, уточняются размеры материального ущерба. Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в эти морозные дни. При обследовании домовладений особое внимание спасатели обращают на вопросы эксплуатации печного отопления и электрооборудования, наличие и исправность автономных пожарных извещателей. 

 
 
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За последние сутки в Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в Брестском областном управлении МЧС. Огонь...
 
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