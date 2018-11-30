Пять пожаров за сутки. На Брестчине участились случаи возгораний жилых домов

За последние сутки в Брестской области зарегистрировано 5 пожаров. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в Брестском областном управлении МЧС . Огонь уничтожил одно и повредил четыре строения.



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В Барановичах в 5-м Пригородном переулке пожар вспыхнул в жилом деревянном доме, принадлежащем гражданину 1965 года рождения. Повреждены перекрытие и стена.

В деревне Киселевцы Кобринского района серьезное возгорание тушили на улице Заречной. В деревянном доме огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стены и имущество.

В деревне Новая Попина Дрогичинского района сотрудников МЧС вызывали на улицу Ленина, где загорелся жилой кирпичный дом, принадлежащий сельчанину 1959 года рождения. Перекрытие и стену придется восстанавливать. Пострадало также имущество.



В населенном пункте Медно Брестского района на улице Республиканской нежилой деревянный дом сгорел полностью. Его принадлежность устанавливается.



В этом же районе пожар тушили в деревне Малые Радваничи. Здесь загорелось хозяйственное строение, принадлежащее 38-летнему гражданину.



Официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов сообщил, что во всех случаях причины пожаров устанавливаются, уточняются размеры материального ущерба. Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности в эти морозные дни. При обследовании домовладений особое внимание спасатели обращают на вопросы эксплуатации печного отопления и электрооборудования, наличие и исправность автономных пожарных извещателей.