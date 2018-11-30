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С начала года на Брестчине родилось 14 детей от ВИЧ-инфицированных матерей
01.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. За 10 месяцев текущего года на Брестчине выявлено 150 новых случаев ВИЧ-инфекции. В большинстве - это мужчины, 58,5%. В 123 случаях – ВИЧ-инфицированные старше 30 лет.
Фото носит иллюстративный характер. pixabay.com
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Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. За 10 месяцев текущего года на Брестчине выявлено 150 новых случаев ВИЧ-инфекции. В большинстве - это мужчины, 58,5%. В 123 случаях...
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