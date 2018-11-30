С начала года на Брестчине родилось 14 детей от ВИЧ-инфицированных матерей

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. За 10 месяцев текущего года на Брестчине выявлено 150 новых случаев ВИЧ-инфекции. В большинстве - это мужчины, 58,5%. В 123 случаях – ВИЧ-инфицированные старше 30 лет.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61135.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото носит иллюстративный характер. pixabay.com



Как отметил заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Брестского ОЦГЭиОЗ Леонид Глебко:



- На Брестчине доминирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Сказывается и трудовая миграция. Участились случаи, когда мужчины привозят инфекцию, возвращаясь с заработков.



По словам Леонида Глебко, за 10 месяцев нынешнего года в Брестской области родились 14 детей от ВИЧ-инфицированных матерей.



Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных в Брестском регионе проживают в Пинске, Бресте и Барановичах.