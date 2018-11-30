Зима недалеко от Бреста... Фото заснеженной трассы М1 под Барановичами

Пока Брест изнывает от бесснежного мороза, где-то совсем рядом - метель. Пользователи "кидают" по социальным сетям фотографии заснеженной трассы М1 и предупреждают тех, кто собирается в дорогу - будьте начеку!



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61134.php

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Между тем, в самом Бресте погода скоро должна измениться в сторону потепления. А всю следующую неделю будут температурные "качели" с обильными осадками.



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