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Зима недалеко от Бреста... Фото заснеженной трассы М1 под Барановичами
01.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Пока Брест изнывает от бесснежного мороза, где-то совсем рядом - метель. Пользователи "кидают" по социальным сетям фотографии заснеженной трассы М1 и предупреждают тех, кто собирается в дорогу - будьте начеку!
Между тем, в самом Бресте погода скоро должна измениться в сторону потепления. А всю следующую неделю будут температурные "качели" с обильными осадками.
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