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ГАИ провела рейд по выявлению автомобилей, не оборудованных зимними шинами

01.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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С целью профилактики и предупреждения происшествий, а также подготовки автомобилей к эксплуатации в зимних условиях с 26 ноября по 6 декабря Госавтоинспекция проводит Республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61133.php

ГАИ провела рейд по выявлению автомобилей, не оборудованных зимними шинами

Как известно, при снижении температуры воздуха до +7 градусов стандартная летняя резина подвержена отвердеванию, которое заметно уменьшает коэффициент сцепления с дорогой и грозит тем, что автомобиль может легко «занести». Для зимних же протекторов используются мягкие сорта резины, которые не теряют на морозе эластичности. Кроме того, особый рисунок протектора обеспечивает наибольшую силу тяги на снегу, а также снижает риск аквапланирования во время дождя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61133.php

ГАИ провела рейд по выявлению автомобилей, не оборудованных зимними шинами

Сегодня, в первый день календарной зимы, сотрудники Госавтоинспекции Брестчины совместно с корреспондентами ТРК «Брест», ООО "БугТВ" на центральных улицах нашего города провели рейд, в ходе которого проверили, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации в зимний период времени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61133.php

ГАИ провела рейд по выявлению автомобилей, не оборудованных зимними шинами

Результаты рейда одновременно порадовали и огорчили. Основная часть остановленных для проверки автомобилей оказалась на "зиме", причем подготовку своих "железных коней" они начали задолго до наступления календарной зимы.

Среди остановленных автомобилей были и водители осуществляющие перевозку пассажиров ( "такси" и "экспресс такси"). На этих автомобилях также установлена зимняя резина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61133.php

ГАИ провела рейд по выявлению автомобилей, не оборудованных зимними шинами


С 1 декабря по 1 марта обязательно оборудование транспортных средств зимними шинами, а за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины. Если остаточная величина рисунка протектора менее 4 мм, то водителя ждет предупреждение или штраф до 1 базовой величины. В случае повторения в течение года такого же нарушения штраф составит от 2 до 5 базовых величин.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61133.php

ГАИ провела рейд по выявлению автомобилей, не оборудованных зимними шинами


Стоит отметить, что зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При этом они должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «M&S», «M.S», «M S» или «All seasons». Остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.

К слову, не все водители являются законопослушными и на одном автомобиле были установлены летние шины, за что на водителя составлен административный материал в виде предупреждения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61133.php

ГАИ провела рейд по выявлению автомобилей, не оборудованных зимними шинами

Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн.

Помимо обязательного оборудования автотранспорта зимними шинами, ГАИ рекомендует водителям планировать время на поездку с учетом прогрева автомобиля и более медленного скоростного режима, быть предельно внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, а также помнить об увеличении дистанции между автомобилями при движении на скользких участках дорог.

 
Теги: Брест
 
 
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С целью профилактики и предупреждения происшествий, а также подготовки автомобилей к эксплуатации в зимних условиях с 26 ноября по 6 декабря Госавтоинспекция...
 
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