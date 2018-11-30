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ГАИ провела рейд по выявлению автомобилей, не оборудованных зимними шинами
01.12.2018 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
С целью профилактики и предупреждения происшествий, а также подготовки автомобилей к эксплуатации в зимних условиях с 26 ноября по 6 декабря Госавтоинспекция проводит Республиканскую профилактическую акцию «Жизнь дороже шин!».
Как известно, при снижении температуры воздуха до +7 градусов стандартная летняя резина подвержена отвердеванию, которое заметно уменьшает коэффициент сцепления с дорогой и грозит тем, что автомобиль может легко «занести». Для зимних же протекторов используются мягкие сорта резины, которые не теряют на морозе эластичности. Кроме того, особый рисунок протектора обеспечивает наибольшую силу тяги на снегу, а также снижает риск аквапланирования во время дождя.
Сегодня, в первый день календарной зимы, сотрудники Госавтоинспекции Брестчины совместно с корреспондентами ТРК «Брест», ООО "БугТВ" на центральных улицах нашего города провели рейд, в ходе которого проверили, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации в зимний период времени.
Результаты рейда одновременно порадовали и огорчили. Основная часть остановленных для проверки автомобилей оказалась на "зиме", причем подготовку своих "железных коней" они начали задолго до наступления календарной зимы.
Среди остановленных автомобилей были и водители осуществляющие перевозку пассажиров ( "такси" и "экспресс такси"). На этих автомобилях также установлена зимняя резина.
Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн.
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С целью профилактики и предупреждения происшествий, а также подготовки автомобилей к эксплуатации в зимних условиях с 26 ноября по 6 декабря Госавтоинспекция...
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