50-летний юбилей ГУО «Средняя школа № 22 г. Бреста»

29 ноября в ГУО «Средняя школа № 22 г. Бреста» отметила свой пятидесятилетний юбилей.



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За пятьдесят лет школа дала путёвку в жизнь шести тысячам выпускников. Среди них известные люди Беларуси и нашего города: серебряный призёр Олимпиады-80 в Москве Борис Исаченко, автор серии книг о Бресте «В поисках утраченного времени» Василий Сарычев, заведующий кафедрой алгебры, геометрии и математического моделирования БрГУ им. А.С. Пушкина доцент Александр Сендер и многие другие.

В торжественном мероприятии по случаю этой знаменательной даты приняли участие почетные гости. Со сцены коллектив школы и гостей праздника приветствовали первый заместитель председателя Брестского горисполкома В.В. Кравчук , глава администрации Московского района г. Бреста В.В. Дашкевич, начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Ю.Н. Просмыцкий и другие должностные лица. Многие заслуженные педагоги школы были награждены грамотами различного уровня.



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Лейтмотивом праздника стали слова «Мы все отсюда родом». В школе насчитывается несколько десятков семей, в которых два и даже три поколения получили образование в стенах двадцать второй школы. На празднике присутствовали ведущие педагоги города, а в прошлом выпускники школы Ирина Никифоровец – директор СШ № 20 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева и Светлана Вяль – директор ГУ дополнительного образования «Детская школа изобразительных искусств имени А.А. Алонцева». Выпускники с теплотой вспоминали о школьной жизни, о тех учителях, которые оказали влияние на их становление.

Обращаясь к собравшимся по случаю юбилея, директор школы Светлана Евграфовна Ярмошик подчеркнула, что история школы богата традициями, так как без соблюдения преемственности поколений невозможно создать творческий потенциал, которым гордится школа. По мнению Светланы Евграфовны, в настоящее время педагогический коллектив отличается высокой работоспособностью, стремлением к движению вперед. Благодаря этому школа по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, творчество, новизну.

На вечере вспоминали тех, кто стоял у истоков школы. Первый директор, Владимир Николаевич Ладейнов, руководивший школой на протяжении 30 лет, сумел создать команду единомышленников. Долгие годы заместителями директора были Владимир Мулявко, Нина Василюк, Лидия Деревянко, Нина Трясорук. Всё они – отличники народного образования БССР. Многие ветераны педагогического труда с удовольствием принимают приглашения на праздничные школьные мероприятия.

Сегодня в школе продолжают работать ветераны педагогического труда. Они – «золотой фонд», «профессиональная опора». Среди них Татьяна Клюка, 38 лет отдавшая школе, Светлана Плющеня, Валентина Наливко, Зинаида Раховецкая, Наталья Косарева, Любовь Омельянюк, Светлана Стасюк, Наталья Петрова, Светлана Бурцева, Алла Шклярик. С их помощью молодые учителя быстро обретают уверенность в своих силах и становятся профессионалами.

В школе – особое отношение к молодым специалистам. Принцип работы с ними – сначала научи, потом требуй. Такое отношение – залог успешной адаптации и профессионального роста. Наверное, не случайно одиннадцать педагогов школы пришли сюда первоклассниками и остались здесь навсегда. Среди них Людмила Сидорук, которая прошла путь от учителя до заместителя директора, Татьяна Солодуха, повторившая судьбу своего наставника, и другие выпускники.

Много добрых слов прозвучало из уст родителей, которые подчеркнули, что в школе созданы условия для получения стабильных и прочных знаний, развития дополнительного образования. Яркими и запоминающимися моментами праздника стали выступления школьного творческого коллектива «Одно дыхание» под руководством Снежаны Марозик, а также выпускника 2017 года, студента Минского колледжа искусств Владимира Свибовича.