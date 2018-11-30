Небольшой снег и до 13 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 2 декабря

В воскресенье, 2 декабря на территории Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах, днем по северо-востоку республики пройдет небольшой снег.

По Брестской и Гродненской областям местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается южный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью опустится до минус 5-10, по западу при прояснениях - до минус 11-13. В середине дня ожидается 2-7 градусов ниже нуля, по юго-западу - от минус 1 до плюс 1.