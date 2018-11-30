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Познер предложил Брилеву сдать британский паспорт. Брилев не хочет

01.12.2018 14:32 — Разное | UDF  
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Владимир Познер. Фото: ТАСС
Российские телеведущие обменялись уколами.

Телеведущий Первого канала Владимир Познер публично предложил ведущему «Вестей», заместителю руководителя ВГТРК Сергею Брилеву, уличенному в двойном гражданстве, определиться и сдать британский паспорт. Или — сдать российский паспорт. Брилев удивился, что Познер не хочет отказаться от трех своих гражданств (США, Франции и России), заявив попутно, что и он от своей «привязанности» в Британии отказываться не собирается.

— Я бы на месте Брилева сдал свое британское гражданство. Или российское. Зависит от позиции. Потому что примирить и то и другое довольно сложно, – заявил Познер в интервью ведущей телеканала «Дождь» Евгении Альбац. — Я не злой человек, но я получил удовольствие. Он достоин. Он действительно учит нас, как надо любить родину и какая родина — родина, а какая родина — уродина.

— В Америке нельзя владеть средствами информации, если вы иностранец и небезызвестный медийный монстр, который владеет по сей день в Англии многими вещами Руперт Мердок. Значит, для того чтобы владеть американскими средствами некоторыми: ну, Wall Street Journal — не самая неизвестная газета, The New York Post — такая типа «Московский комсомолец», Fox. Он значит, не мог, и он стал американским гражданином и прекрасно проживает. Так что этот закон есть и там и там, — заявил Познер.

Познер сказал, что никогда не скрывал, что у него три гражданства, и ни от одного из них он отказываться не собирается.

— Я не руководитель никакой, я им не буду, я не хочу быть руководителем, — пояснил Познер. — Если кто-нибудь думает, что я сдам свои гражданства, они ошибаются. Потому что я очень люблю Америку, я очень люблю Францию. Я люблю Россию. Ничего сдавать я не собираюсь. Но я и не хочу быть руководителем.

Познер предложил Брилеву сдать британский паспорт. Брилев не хочет

Сергей Брилев на церемония вручения телевизионной премии «ТЭФИ-2016» в Москве

Брилев на публичный призыв коллеги ответил в своем Facebook. «Познер проводит грань между собой (телеведущим) и мной («руководителем»). Что ж? В один момент мне действительно добавили статус «зам. директора канала по спецпроектам», — написал Брилев.

По его словам, он этот статус получил за свои же фильмы, среди которых фильм о Горбачеве, Шаймиеве, Примакове, Чуркине и т.д.

— Поездив по Соединенному Королевству, познав английское общество изнутри, я проникся к нему искренней симпатией. А на фоне безденежья и тогдашней кадровой чехарды в ВГТРК (да, к сожалению, и во всей России) я начал искать другую работу (речь, видимо, идет о самом конце 1990-х, после дефолта 1998 года. — РС), — написал Брилев. — Больше того, в 2000 году я направил в Москву заявление с просьбой о прекращении работы на ВГТРК в Британии — по причине невозможности выполнять обязанности в отсутствии финансирования.

Заявление у него не приняли, дав гарантии, что ВГТРК рассчитается по долгам, а в 2001 году неожиданно предложили стать ведущим «Вестей» в Москве, пояснил телеведущий.

В своих книгах, пишет Брилев, я бесконечно возвращаюсь к, конечно, непростой, но самоценной для меня истории отношений Москвы и Лондона. И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь.

 
 
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