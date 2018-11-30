Познер предложил Брилеву сдать британский паспорт. Брилев не хочет



Владимир Познер. Фото: ТАСС





Сергей Брилев на церемония вручения телевизионной премии «ТЭФИ-2016» в Москве

Телеведущий Первого каналапублично предложил ведущему «Вестей», заместителю руководителя ВГТРК, уличенному в двойном гражданстве, определиться и сдать британский паспорт. Или — сдать российский паспорт. Брилев удивился, что Познер не хочет отказаться от трех своих гражданств (США, Франции и России), заявив попутно, что и он от своей «привязанности» в Британии отказываться не собирается.– заявил Познер в интервью ведущей телеканала «Дождь». —заявил Познер.Познер сказал, что никогда не скрывал, что у него три гражданства, и ни от одного из них он отказываться не собирается.пояснил Познер.Брилев на публичный призыв коллеги ответил в своем Facebook. «Познер проводит грань между собой (телеведущим) и мной («руководителем»). Что ж? В один момент мне действительно добавили статус «зам. директора канала по спецпроектам», — написал Брилев.По его словам, он этот статус получил за свои же фильмы, среди которых фильм о Горбачеве, Шаймиеве, Примакове, Чуркине и т.д.— написал Брилев.Заявление у него не приняли, дав гарантии, что ВГТРК рассчитается по долгам, а в 2001 году неожиданно предложили стать ведущим «Вестей» в Москве, пояснил телеведущий.В своих книгах, пишет Брилев, я бесконечно возвращаюсь к, конечно, непростой, но самоценной для меня истории отношений Москвы и Лондона. И вот от этой моей привязанности я точно отказываться не собираюсь.