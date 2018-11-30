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Помогли Лукашенко и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу

01.12.2018 14:24 — Разное | UDF  
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Картинка носит иллюстративный характер
Вдохновившись праведным гневом президента, мы решили помочь ему восстановить справедливость.

На днях, выступая на семинаре-совещании, Александр Лукашенко вдруг увидел «лазейку», когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение.

– Этого больше не будет, – пообещал официальный лидер.

И распорядился никого не выпускать:

– И за коррупцию только добавлять будем. Попали в тюрьму на 20 лет – еще 10 добавим. Думайте, как жить дальше. 25-й раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме.

Так кто же тот нехороший человек, который выпускает всех этих коррупционеров на свободу и где та самая «лазейка» в законе?

Загвоздка заключается в том, что выйти из мест заключения осужденные по коррупционной статье могут исключительно на общих основаниях – как и все остальные категории осужденных граждан. Никаких других способов тут нет. Кроме одного. Их может помиловать… сам президент.

Вспомните, как недавно удивлялся интернет, когда осужденный за взятку на 8 лет экс-глава Солигорского района Александр Римашевский через полгода уже снова был на свободе?

Как же бывший чиновник мог выйти, если приговор был оставлен в силе, а рассчитывать на УДО он еще не мог? По информации источника TUT.BY, Александр Римашевский был помилован президентом.

И таких дел немало. Так, например, вышел бывший заместитель генпрокурора Александр Архипов, который 17 июня 2014 года был осужден на шесть лет лишения свободы за получение взятки (ч.3 ст.430 УК) и превышение служебных полномочий (ч.3 ст. 426). После он даже назначили директором сельхозпредприятия «Петровичи» под Смолевичами.

Подобным образом оказался на свободе и бывший председатель Чашникского райисполкома Владимир Булай, который обвинялся в злоупотреблении властью или служебными полномочиями (ч.3 ст.424 УК) и которому тоже после выхода подыскали руководящую должность в колхозе.

Помилован президентом был и бывший зампред «Белнефтехима» Владимир Волков, осужденный в 2014-м году за получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.430 УК) на восемь лет лишения свободы, но не отсидевший и половины этого срока. Он стал руководителем дирекции строящихся объектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.

Среди тех, кого помиловал президент и бывший заместитель председателя Барановичского горисполкома Игорь Стасевич, который прославился на всю Беларусь как чиновник, который брал взятки чебуреками, и бывший гендиректор ОАО «Могилевдрев» Андрей Усов и другие чиновники-взяточники.

Они не только вышли на свободу, но еще и получили хлебные должности.

Кстати, вопросом, кто и почему отпускает взяточников, задавались и сами белорусы. Чтобы этими «глупостями» народ не беспокоил власти, в 2016 году список помилованных президентом чиновников засекретили. Теперь в Администрации уверяют, что это «служебная тайна».

В общем, мы нашли того, кто выпускает коррупционеров на волю. Как говорится, берите — пользуйтесь!

Со своей же стороны, хотелось уточнить еще один момент с учетом нынешнего грозного спича Александра Григорьевича. Взятка, конечно, преступление серьезное, но ведь и наказание за нее предусмотрено не малое. Сроки прописаны в законодательстве, а права любого, даже оступившегося гражданина, закреплены в Конституции. Тогда почему вопрос о том, сколько должен сидеть чиновник-коррупционер — полгода вместо 8 лет или же получать к своему сроку еще 10 — решает в этой стране не закон, а один-единственный человек?

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Ссылка на источник 21
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Вдохновившись праведным гневом президента, мы решили помочь ему восстановить справедливость.
 
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