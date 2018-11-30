Помогли Лукашенко и нашли того, кто выпускает коррупционеров на свободу

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На днях, выступая на семинаре-совещании,вдруг увидел «лазейку», когда коррупционеров за взятки и другие правонарушения лишают свободы, а потом, спустя некоторое время, выпускают на свободу за хорошее поведение.пообещал официальный лидер.И распорядился никого не выпускать:Так кто же тот нехороший человек, который выпускает всех этих коррупционеров на свободу и где та самая «лазейка» в законе?Загвоздка заключается в том, что выйти из мест заключения осужденные по коррупционной статье могут исключительно на общих основаниях – как и все остальные категории осужденных граждан. Никаких других способов тут нет. Кроме одного. Их может помиловать… сам президент.Вспомните, как недавно удивлялся интернет, когда осужденный за взятку на 8 лет экс-глава Солигорского районачерез полгода уже снова был на свободе?Как же бывший чиновник мог выйти, если приговор был оставлен в силе, а рассчитывать на УДО он еще не мог? По информации источника TUT.BY, Александр Римашевский был помилован президентом.И таких дел немало. Так, например, вышел бывший заместитель генпрокурора, который 17 июня 2014 года был осужден на шесть лет лишения свободы за получение взятки (ч.3 ст.430 УК) и превышение служебных полномочий (ч.3 ст. 426). После он даже назначили директором сельхозпредприятия «Петровичи» под Смолевичами.Подобным образом оказался на свободе и бывший председатель Чашникского райисполкома, который обвинялся в злоупотреблении властью или служебными полномочиями (ч.3 ст.424 УК) и которому тоже после выхода подыскали руководящую должность в колхозе.Помилован президентом был и бывший зампред «Белнефтехима», осужденный в 2014-м году за получение взятки в особо крупном размере (ч.3 ст.430 УК) на восемь лет лишения свободы, но не отсидевший и половины этого срока. Он стал руководителем дирекции строящихся объектов Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода.Среди тех, кого помиловал президент и бывший заместитель председателя Барановичского горисполкома, который прославился на всю Беларусь как чиновник, который брал взятки чебуреками, и бывший гендиректор ОАО «Могилевдрев» Андрей Усов и другие чиновники-взяточники.Они не только вышли на свободу, но еще и получили хлебные должности.Кстати, вопросом, кто и почему отпускает взяточников, задавались и сами белорусы. Чтобы этими «глупостями» народ не беспокоил власти, в 2016 году список помилованных президентом чиновников засекретили. Теперь в Администрации уверяют, что это «служебная тайна».В общем, мы нашли того, кто выпускает коррупционеров на волю. Как говорится, берите — пользуйтесь!Со своей же стороны, хотелось уточнить еще один момент с учетом нынешнего грозного спича Александра Григорьевича. Взятка, конечно, преступление серьезное, но ведь и наказание за нее предусмотрено не малое. Сроки прописаны в законодательстве, а права любого, даже оступившегося гражданина, закреплены в Конституции. Тогда почему вопрос о том, сколько должен сидеть чиновник-коррупционер — полгода вместо 8 лет или же получать к своему сроку еще 10 — решает в этой стране не закон, а один-единственный человек?