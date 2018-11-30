IOWA сняли романтический триллер



Фото представлено пресс-группой IOWA

"Итак, наш лайфхак для всех уличных музыкантов: ребята, начинайте играть вечером! Вот что мы поняли после съёмок. Ранним утром каждый пассажир или прохожий думает о своём и не обратит внимание на выступление. А вот вечером за трёхчасовой концерт сможете выручить гораздо больше, а главное, порадуете своей музыкой зрителей!"

Группа IOWA сняла видео на песню "Я заболела тобой": 4 ночи без сна, одна разбитая машина и любовная история со вкусом карамели. В главной роли снялась популярная российская актрисаИстория, которую предложил для IOWA режиссер(снимал для группы "Ленинград" клипы на песни "Дорожная", "ПлАчу и плачУ"), стала для всех участников съёмок настоящим испытанием на прочность. По сценарию Полина Максимова служит в полиции. Каждый день они вместе с напарником патрулируют улицы и ловят правонарушителей. И однажды она встречает его – продавца леденцов в кондитерской. Как и почему лавстори превратилась в фильм-экшн с погонями и спецэффектами, узнаем из клипа. А вот одно известно точно: Полина Максимова осталась в Петербурге ещё на один день, чтобы доснять все трюки без участия дублёра.В новом клипе участники IOWA появляются лишь в эпизодах. По сюжету они сыграют уличных музыкантов, у которых во время концерта полицейские проверяют документы. Съемки этой сцены проходили в 6 утра, когда людей на улице и в метро было совсем немного.Группа IOWA сумела заработать 700 российских рублей (около 10 долларов) во время съемок импровизированного уличного концерта, несмотря на раннее утро.