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IOWA сняли романтический триллер
Фото представлено пресс-группой IOWA
Группа IOWA сняла видео на песню "Я заболела тобой": 4 ночи без сна, одна разбитая машина и любовная история со вкусом карамели. В главной роли снялась популярная российская актриса Полина Максимова.
История, которую предложил для IOWA режиссер Павелс Фукс (снимал для группы "Ленинград" клипы на песни "Дорожная", "ПлАчу и плачУ"), стала для всех участников съёмок настоящим испытанием на прочность. По сценарию Полина Максимова служит в полиции. Каждый день они вместе с напарником патрулируют улицы и ловят правонарушителей. И однажды она встречает его – продавца леденцов в кондитерской. Как и почему лавстори превратилась в фильм-экшн с погонями и спецэффектами, узнаем из клипа. А вот одно известно точно: Полина Максимова осталась в Петербурге ещё на один день, чтобы доснять все трюки без участия дублёра.
В новом клипе участники IOWA появляются лишь в эпизодах. По сюжету они сыграют уличных музыкантов, у которых во время концерта полицейские проверяют документы. Съемки этой сцены проходили в 6 утра, когда людей на улице и в метро было совсем немного.
Группа IOWA сумела заработать 700 российских рублей (около 10 долларов) во время съемок импровизированного уличного концерта, несмотря на раннее утро.
"Итак, наш лайфхак для всех уличных музыкантов: ребята, начинайте играть вечером! Вот что мы поняли после съёмок. Ранним утром каждый пассажир или прохожий думает о своём и не обратит внимание на выступление. А вот вечером за трёхчасовой концерт сможете выручить гораздо больше, а главное, порадуете своей музыкой зрителей!"
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И заработали на этом 10 долларов.
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