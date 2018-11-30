Главы правительств РФ и Беларуси обсудили взаимодействие двух стран

Премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас по телефону в субботу обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства, сообщила пресс-служба российского правительства.

"В ходе разговора премьер-министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и практического взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Д.Медведев поздравил С.Румаса с днем рождения.