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Главы правительств РФ и Беларуси обсудили взаимодействие двух стран
Премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас по телефону в субботу обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства, сообщила пресс-служба российского правительства.
"В ходе разговора премьер-министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и практического взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что Д.Медведев поздравил С.Румаса с днем рождения.
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Премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас по телефону в субботу обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства, сообщила...
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