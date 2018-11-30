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В Евросоюзе наделали много ошибок, что привело к национализму – Лукашенко

01.12.2018 14:10 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Евросоюзе "наделали много ошибок", следствием которых стало массовое проявление национализма в ряде европейских стран. При этом белорусский президент подчеркивает важность сохранения ЕС как одной из ключевых опор многополярного мира.

"Наделали очень много ошибок (в ЕС – ИФ). Появилась почва для национализма в разных странах, появились политические силы, которых раньше вообще не замечали в Германии, Великобритании. Этот национализм стал превалировать во многих государствах. И они взяли курс на якобы независимость, на разрушение Европейского союза", - заявил А.Лукашенко в интервью ведущему телеканала "Россия 24" Сергею Брилеву.

Фрагменты интервью были показаны в субботу в эфире для дальневосточного региона.

Поясняя свою точку зрения, А.Лукашенко отметил, что "нет ничего плохого в том, что они начали внедрять единую валюту, только все эти процессы для Евросоюза были новы и на этом пути неизбежны какие-то ошибки". "Надо было набраться терпения и преодолевать эти ошибки. Что не было сделано", - считает он. Кроме того, "добавились проблемы беженцев и так далее, ошибки, связанные с вторжением НАТО в определенные государства и некоторые члены Евросоюза подключились к этому", - добавил президент.

В то же время А.Лукашенко заявил, что является безусловным сторонником сохранения Евросоюза. "Я всегда был за многополярный мир. За что и платил всегда. Меня долбали всегда американцы, потому что эта многополярность никому была не нужна. В этом многополярном мире Америка, Евросоюз, Китай, отчасти Индия, Россия – это опоры. И если мы выдернем из-под планеты одной из основных опор – евросоюзовскую, зашатается вся планета", - полагает президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Евросоюзе "наделали много ошибок", следствием которых стало массовое проявление национализма в ряде...
 
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