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В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт

01.12.2018 15:57 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. В рождественскую сказку окунулся Париж. Город засиял миллионами разноцветных огней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт

Праздничную иллюминацию включили на Елисейских полях, бульваре Осман и еще более чем на сотне улочек французской столицы. Украшены деревья и витрины магазинов.

В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт

В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт
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Теги: Минск
 
 
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Новости Франции. В рождественскую сказку окунулся Париж. Город засиял миллионами разноцветных огней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничную...
 
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