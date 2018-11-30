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В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт
Новости Франции. В рождественскую сказку окунулся Париж. Город засиял миллионами разноцветных огней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничную иллюминацию включили на Елисейских полях, бульваре Осман и еще более чем на сотне улочек французской столицы. Украшены деревья и витрины магазинов.
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В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт
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Новости Франции. В рождественскую сказку окунулся Париж. Город засиял миллионами разноцветных огней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничную...
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