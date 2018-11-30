В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт

Новости Франции. В рождественскую сказку окунулся Париж. Город засиял миллионами разноцветных огней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Праздничную иллюминацию включили на Елисейских полях, бульваре Осман и еще более чем на сотне улочек французской столицы. Украшены деревья и витрины магазинов.







