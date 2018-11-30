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Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям

01.12.2018 15:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Старейший в мире букварь пополнит библиотеки современных гимназистов. В год 400-летия первого в мире букваря, созданного белорусами, его факсимильное издание передали старейшей гимназии нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям

Слуцкая гимназия, ровесница первой белорусской азбуки, также отметила свое 400-летие. В XVII веке она снискала славу «Слуцких Афин» и считалась центром просвещения и процветания идей гуманизма. Также факсимиле старинного букваря 1 декабря получили учащиеся столичной гимназии имени Франциска Скорины и гимназии изобразительных искусств.

Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Мы вырашылі, што гэта кніга варта большага, чым захоўвацца зусім закрытай ў бібліятэцэ ў недаступным выглядзе. І разам з нашымі партнёрамі выдалі факсімільнае выданне. Гэта вельмі сціплая кніжачка, адзін у адзін да арыгінала.

Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям

Менавіта яе форма мае велізарнае значэнне. Бачыце, гэта кніжачка без прыкрас, без дарагіх апраў, без золата, надрукавана вельмі прастым шрыфтам на прастой паперы. Гэта значыць, что 400 гадоў таму назад адукацыя на Беларусі была ўжо масавай з’явай.

Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям

Роман Мотульский: Библиотека – один из древнейших социальных институтов, который будет существовать ещё очень долго!

Такой подарок в канун Нового года несомненно вдохновит ребят на получение новых знаний. А пока юные гимназисты взялись за кисти и краски, чтобы оживить страницы старейшего в мире букваря. Его мотивы ожили на елочных игрушках.

Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям
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Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Старейший в мире букварь пополнит библиотеки современных гимназистов. В год 400-летия первого в мире букваря, созданного белорусами, его...
 
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