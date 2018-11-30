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Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям
Новости Беларуси. Старейший в мире букварь пополнит библиотеки современных гимназистов. В год
Слуцкая гимназия, ровесница первой белорусской азбуки, также отметила свое 400-летие. В XVII веке она снискала славу «Слуцких Афин» и считалась центром просвещения и процветания идей гуманизма. Также факсимиле старинного букваря 1 декабря получили учащиеся столичной гимназии имени Франциска Скорины и гимназии изобразительных искусств.
Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Менавіта яе форма мае велізарнае значэнне. Бачыце, гэта кніжачка без прыкрас, без дарагіх апраў, без золата, надрукавана вельмі прастым шрыфтам на прастой паперы. Гэта значыць, что 400 гадоў таму назад адукацыя на Беларусі была ўжо масавай з’явай.
Такой подарок в канун Нового года несомненно вдохновит ребят на получение новых знаний. А пока юные гимназисты взялись за кисти и краски, чтобы оживить страницы старейшего в мире букваря. Его мотивы ожили на елочных игрушках.
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Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям
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Новости Беларуси. Старейший в мире букварь пополнит библиотеки современных гимназистов. В год 400-летия первого в мире букваря, созданного белорусами, его...
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