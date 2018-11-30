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В аварии в Волковысском районе два человека пострадали, ещё один – погиб

01.12.2018 15:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 30 ноября в Волковысском районе произошла смертельная авария.  

Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, Audi с четырьмя людьми в салоне двигалась по трассе Барановичи – Гродно в сторону Волковыска. На 107 км автодороги машина съехала в кювет и наехала на сосну.  

В аварии в Волковысском районе два человека пострадали, ещё один – погиб
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Сидевшая на переднем сиденье пассажирка не пострадала, водитель и ехавшая на заднем сиденье справа девушка были помещены в медучреждение. Сидевшая на заднем сиденье слева пассажирка погибла на месте.  

В аварии в Волковысском районе два человека пострадали, ещё один – погиб
Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Возбуждено уголовное дело.  

Осенью 2018 года под Полоцком 27-летний бесправник на иномарке врезался в дерево. 

Водитель погиб – здесь подробности.  
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 30 ноября в Волковысском районе произошла смертельная авария.   Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, Audi с четырьмя людьми в...
 
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