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В аварии в Волковысском районе два человека пострадали, ещё один – погиб
Новости Беларуси. Вечером 30 ноября в Волковысском районе произошла смертельная авария.
Как
Сидевшая на переднем сиденье пассажирка не пострадала, водитель и ехавшая на заднем сиденье справа девушка были помещены в медучреждение. Сидевшая на заднем сиденье слева пассажирка погибла на месте.
Возбуждено уголовное дело.
Осенью 2018 года под Полоцком 27-летний бесправник на иномарке врезался в дерево.
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Новости Беларуси. Вечером 30 ноября в Волковысском районе произошла смертельная авария. Как сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома, Audi с четырьмя людьми в...
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