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Идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси

01.12.2018 15:01 — Разное | СТВ  
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Больше не анонимно. Это предусмотрено изменениями в законе о СМИ, которые 1 декабря вступили в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий

Теперь желающие высказать свое мнение на отечественных информационных форумах больше не смогут скрываться под выдуманными никнеймами, а должны будут обозначить себя при помощи мобильного телефона.

Идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси

Регистрация обязательна и бесплатна. Каждый пользователь получит персональный код через SMS. В противном случае свое мнение придется оставить при себе: во всемирную сеть комментарий не пройдет.

Разговор на эту тему будет продолжен с первым заместителем министра информации Беларуси Павлом Легким в программе «Неделя». Расширенное интервью смотрите 2 декабря в 19:30.
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Теги: Минск
 
 
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Больше не анонимно. Это предусмотрено изменениями в законе о СМИ, которые 1 декабря вступили в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как будет...
 
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