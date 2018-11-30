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Идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси
Больше не анонимно. Это предусмотрено изменениями в законе о СМИ, которые 1 декабря вступили в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь желающие высказать свое мнение на отечественных информационных форумах больше не смогут скрываться под выдуманными никнеймами, а должны будут обозначить себя при помощи мобильного телефона.
Регистрация обязательна и бесплатна. Каждый пользователь получит персональный код через SMS. В противном случае свое мнение придется оставить при себе: во всемирную сеть комментарий не пройдет.
Разговор на эту тему будет продолжен с первым заместителем министра информации Беларуси Павлом Легким в программе «Неделя». Расширенное интервью смотрите 2 декабря в 19:30.
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Больше не анонимно. Это предусмотрено изменениями в законе о СМИ, которые 1 декабря вступили в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как будет...
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