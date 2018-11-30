Идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси

Больше не анонимно. Это предусмотрено изменениями в законе о СМИ, которые 1 декабря вступили в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как будет происходить процесс идентификации комментаторов, и как изменят требования к главредам СМИ? Объясняет Павел Лёгкий

Теперь желающие высказать свое мнение на отечественных информационных форумах больше не смогут скрываться под выдуманными никнеймами, а должны будут обозначить себя при помощи мобильного телефона.





Регистрация обязательна и бесплатна. Каждый пользователь получит персональный код через SMS. В противном случае свое мнение придется оставить при себе: во всемирную сеть комментарий не пройдет.

Разговор на эту тему будет продолжен с первым заместителем министра информации Беларуси Павлом Легким в программе «Неделя». Расширенное интервью смотрите 2 декабря в 19:30.