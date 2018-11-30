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Учёные разделили алкоголиков по типам. Их пять

01.12.2018 14:55 — Разное | СТВ  
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Новости США. Американские учёные провели исследование, по результатам которого разделили имеющих алкогольную зависимость людей на пять типов.  

Как сообщает журнал Alcohol and Alcoholism, научным рассмотрением данного вопроса занимались специалисты по изучению зависимостей и проблемного поведения из Университета штата Пенсильвания. Учёные проанализировали данные примерно 5,4 тысячи человек от 18 до 64 лет, которым был поставлен диагноз «алкоголизм» за год до начала исследования.  

Итак, типы злоупотребляющих алкоголем людей.  

1. Склонные к травматизму – 25%.  

К первому типу относятся люди, у которых в нетрезвом виде повышается вероятность нанести себе травмы из-за рискованного поведения.  

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2. Неспособные остановиться – 13%.  

В эту группу входят те, кому тяжело прекратить выпивать, если они уже начали. И сложно не начать.  

3. Не получают удовольствия – 34%.  

У людей этого типа есть две серьёзные проблемы: невозможность выпить и похмелье. Когда относящиеся к этой группе пытаются прекратить употреблять алкоголь, у них начинается синдром отмены. Когда они всё-таки удовлетворяют своё желание выпить, их настигают последствия употребления алкоголя.  

4. Утверждающие, что алкоголь не влияет на их жизнь – 21%.  

Этот тип людей считает, что злоупотребление спиртными напитками никак не сказывается на их родственниках, знакомых, работе и хобби.  

Учёные объяснили, какое влияние оказывает алкоголь на сон человека  

5. Крайне проблематичные – 7%.  

Для относящихся к этой группе характерны признаки всех вышеназванных.  

В ходе исследования также стало известно, что некоторые типы алкогольной зависимости могут проявляться на определённых этапах жизни. Кроме того, на вероятность попадания в ту или иную группу влияют пол и возраст.  
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Новости США. Американские учёные провели исследование, по результатам которого разделили имеющих алкогольную зависимость людей на пять типов.  
 
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