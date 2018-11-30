|
Учёные разделили алкоголиков по типам. Их пять
Новости США. Американские учёные провели исследование, по результатам которого разделили имеющих алкогольную зависимость людей на пять типов.
Как
Итак, типы злоупотребляющих алкоголем людей.
1. Склонные к травматизму – 25%.
К первому типу относятся люди, у которых в нетрезвом виде повышается вероятность нанести себе травмы из-за рискованного поведения.
2. Неспособные остановиться – 13%.
В эту группу входят те, кому тяжело прекратить выпивать, если они уже начали. И сложно не начать.
3. Не получают удовольствия – 34%.
У людей этого типа есть две серьёзные проблемы: невозможность выпить и похмелье. Когда относящиеся к этой группе пытаются прекратить употреблять алкоголь, у них начинается синдром отмены. Когда они всё-таки удовлетворяют своё желание выпить, их настигают последствия употребления алкоголя.
4. Утверждающие, что алкоголь не влияет на их жизнь – 21%.
Этот тип людей считает, что злоупотребление спиртными напитками никак не сказывается на их родственниках, знакомых, работе и хобби.
5. Крайне проблематичные – 7%.
Для относящихся к этой группе характерны признаки всех вышеназванных.
В ходе исследования также стало известно, что некоторые типы алкогольной зависимости могут проявляться на определённых этапах жизни. Кроме того, на вероятность попадания в ту или иную группу влияют пол и возраст.
Новости по теме
‡агрузка...
«Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли
О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву
В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт
Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям
Горячие линии для связи с пенсионерами начинают работу в райкомах БРСМ
Идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси
На уборку снега в Минске выехали около 270 единиц техники
Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Американские учёные провели исследование, по результатам которого разделили имеющих алкогольную зависимость людей на пять типов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)