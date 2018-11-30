ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На уборку снега в Минске выехали около 270 единиц техники

01.12.2018 14:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Снег не повлиял на дорожную обстановку в Минске. Как сообщают в столичной Госавтоинспекции, всплеска ДТП не отмечается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На уборку снега в Минске выехали около 270 единиц техники

Ситуация остается стабильной. На погодные условия оперативно отреагировали дорожные службы. В эти минуты в городе работает почти 270 единиц техники. На дороги уже высыпано около 1000 тонн противогололедных реагентов.

Снегопад не нарушил работу и общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы прибывают по расписанию.
Новости по теме

Минск и минчане за 17.11.2018

Улица Карла Маркса станет пешеходной?

В Минске на улице Фабричной провалился асфальт

На выходные из-за ремонта трамвайных путей закроют участки Бобруйской и Ленинградской

Минск в тройке самых чистых городов мира по версии The Street

Парк и кафе на набережной. Как хотят реконструировать территорию возле Дворца спорта. Показываем эскизы

«Я рад, что многие люди видят это»: минский дворник создаёт картины из опавших листьев

Из-за ремонтных работ на улице Володько движения транспорта закрыто до 23 сентября
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

В Париже включили рождественскую иллюминацию: видеофакт

Факсимиле самого древнего в мире букваря подарили трём белорусским гимназиям

Горячие линии для связи с пенсионерами начинают работу в райкомах БРСМ

Идентификация пользователей в интернете начинает действовать в Беларуси

На уборку снега в Минске выехали около 270 единиц техники

Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Снег не повлиял на дорожную обстановку в Минске. Как сообщают в столичной Госавтоинспекции, всплеска ДТП не отмечается, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мечта самбистов сбылась: МОК временно признал вид спорта, придуманный в СССР
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика