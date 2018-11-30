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На уборку снега в Минске выехали около 270 единиц техники
Новости Беларуси. Снег не повлиял на дорожную обстановку в Минске. Как сообщают в столичной Госавтоинспекции, всплеска ДТП не отмечается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация остается стабильной. На погодные условия оперативно отреагировали дорожные службы. В эти минуты в городе работает почти 270 единиц техники. На дороги уже высыпано около 1000 тонн противогололедных реагентов.
Снегопад не нарушил работу и общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы прибывают по расписанию.
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На уборку снега в Минске выехали около 270 единиц техники
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Новости Беларуси. Снег не повлиял на дорожную обстановку в Минске. Как сообщают в столичной Госавтоинспекции, всплеска ДТП не отмечается, сообщили в программе...
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