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Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

01.12.2018 14:39 — Разное | СТВ  
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Новости США. Экс-президент США Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние месяцы часто поступали сообщения о плохом самочувствии 41-го главы государства. Буш-старший был лидером Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 год.

Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

На время его президентства выпало немало исторических событий – падение Берлинской стены и развал СССР, а также ряд неоднозначных военных операций в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе.
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Теги: Минск
 
 
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Новости США. Экс-президент США Джордж Буш-старший скончался на 95-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние месяцы часто поступали...
 
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