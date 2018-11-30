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Билеты на вторые Европейские игры поступили в продажу
Новости Беларуси. Квитки доступны жителям всей планеты. Приобрести их в Беларуси можно в кассах официального билетного оператора Ticketpro, в Европе – через официальных реселлеров, а также официальных туроператоров Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 15 декабря билеты можно будет приобрести в России. Цены варьируются от 5 до 50 рублей для белорусов и от 2 до 20 евро для иностранных болельщиков. Разработаны несколько категорий: «Стандарт» и VIP, на церемонии открытия и закрытия Игр.
Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Изюминкой церемонии открытия станет традиционный парад атлетов, в котором примут участие спортсмены из 50 стран. Вторые Европейские игры стартуют на стадионе «Динамо» 21 июня. Более четырех тысяч спортсменов разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.
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Новости Беларуси. Квитки доступны жителям всей планеты. Приобрести их в Беларуси можно в кассах официального билетного оператора Ticketpro, в Европе – через...
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