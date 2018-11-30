«Нас готовы взять в НАТО, но с другой властью». Пять цитат из интервью Лукашенко

Александр Лукашенко дал интервью каналу «Россия 1». Часть интервью, в котором президент общается на «ты» с журналистом Сергеем Брилевым о последнем диктаторе Европы и необходимости ЕврАзЭС опубликовали на сайте телеканала. Цитируем.

Про то, что Россию невозможно «опустить»

«Россию давят со всех сторон. <…>Слушайте, успокойтесь. Мы – небольшая страна – под санкциями были десять лет. Выжили. А если мы объединились, мы вместе. Это шанс для наших экономик. Счастье, что мы создали ЕврАзЭС. Давайте осуществим здесь прорыв <…> И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями. Невозможно такую огромную территорию с населением под 200 миллионов и таким сопряжением экономик, предприятий куда-то «опустить» из-за санкций. Тем более самая крупная завтра экономика мира – Китай».

Про то, что Беларусь готовы взять в НАТО, но с другой властью

«Видите, что на Украине происходит. И до Беларуси добрались. Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений – это когда «наклоняют» Россию, пытаются «опустить». Это тоже борьба за Россию. Это будет непросто, поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к ней. И мы это можем сделать».

Про национализм, который разрушает Европейский союз

«Появилась почва для национализма в разных странах. И вот те политические силы, которых раньше вообще не замечали ни в Германии, ни в Великобритания отчасти, стали проявлять себя на фоне этих ошибок. Национализм стал превалировать во многих государствах. И они взяли курс на якобы какую-то независимость, на разрушение Европейского союза».



Про ценности последнего диктатора Европы

«Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: «Как так?!» Они же санкции ввели против Беларуси, против меня. Я был невыездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит?! Здесь нет никакого противоречия. Я всегда за многополярный мир. Меня «долбали» американцы за это, потому что многополярность никому не нужна была. Китайцы – за многополярный мир, россияне за это выступают».

Про опору, на которой держится ЕС

«И вот в этом многополярном мире, где Америка, Евросоюз, Китай, отчасти Индия, Россия – это опора. И если мы выдернем из-под планеты эту одну из основных опор ЕС, зашатается вся планета. Развалится Евросоюз. Может быть, России будет проще разговаривать с одними государствами, Америке – с другими, но надо понимать, что снова появятся побочные эффекты распада Еврооюза, экономка может рухнуть и так далее, а России и Америке не нужно».

