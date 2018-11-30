|
Как пережить зиму: рекомендации, которые сработают
Быть сытыми и выспавшимися, не болеть, выглядеть привлекательно и чувствовать себя комфортно зимой — не слышали? «
Одежда
Ранним утром от недосыпа и темноты вы преувеличиваете дискомфорт на улице и стараетесь одеться потеплее. В транспорте жалеете об этом. Попробуйте вместо лишнего слоя одежды, от которого станет жарко, использовать палантин (пуховую жилетку, легкую шерстяную кофту и так далее). Его можно накинуть на плечи под пуховик, прикрыв спину и грудь, а в транспорте просто снять.
Ноги мы тоже стараемся утеплить, а в теплом помещении страдаем от того, что они потеют. Попробуйте либо надевать вторую пару хлопчатобумажных носков, которые потом снимете на работе, или же использовать фольгированные стельки. Больше всего стопа мерзнет от поверхности земли, такая стелька не позволяет холоду добраться до ног. И необходимость в шерстяных носках и супертеплых «дутиках» отпадает.
Уход за кожей
Не торопитесь густо наносить увлажняющий крем на лицо перед выходом на улицу. Это не избавит от стянутости, но добавит проблем. Зимой ухаживать за кожей нужно иначе.
Купите средство, на шаг отличное от вашего типа кожи. Например, обычно вы пользуетесь продуктом для нормальной кожи — значит, идите в магазин за кремом для сухой. Летом берете что-то для жирной кожи — сейчас отдайте предпочтение чему-то для нормальной или комбинированной. Это обусловлено тем, что любой тип кожи зимой испытывает проблемы с увлажнением и питанием.
Еда
Зима — испытание для фигуры и желудка. Во-первых, недостаток сна, темнота, накопившаяся усталость заставляют искать самого доступного удовольствия — еды. Во-вторых, зима — это новогодние гастрономические буйства. Если жить по плану, можно избежать многих неприятностей и остаться сытым. Елена Шестакова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, рассказала, что поможет держать желудок в порядке:
Сон
Спать зимой хочется невыносимо, а длительный недостаток сна может вызывать нарушение аппетита (чаще в сторону повышения), риск развития артериальной гипертензии и депрессии, снижение иммунитета. Потребности во сне у всех индивидуальны: Оптимальные 7−8 часов — не догма. Кому-то нужны все 9, а кто-то бодр и после 5.
Александра Пучкова, кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории нейробилогии сна и бодрствования ИВНД и НФ РАН, рассказывает, как поддерживать себя в форме и высыпаться:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быть сытыми и выспавшимися, не болеть, выглядеть привлекательно и чувствовать себя комфортно зимой - не слышали?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)