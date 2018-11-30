Священник «нового поколения» из Слуцка уверен: в будущем есть место для религии. Вопрос только – для какой





Иерей Павел Сергеев, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в агрогородке Лядно Слуцкого района — священник нового поколения: виртуальных прихожан у него в 550 раз больше, чем обычных. И пусть в небольшой деревенский храм под Слуцком на службы приходит не более десятка человек, их прямую трансляцию в Instagram смотрят сотни.

До 20 лет Павел Сергеев был атеистом. Вел далеко не праведную жизнь в столице, мечтал после окончания университета открыть IT-фирму и начать свой бизнес. Через 6 лет уехал в небольшую деревеньку под Слуцком — священником в церкви.

— В той деревне и храма-то никогда не было. Потому и верующих мало. Службы посещает максимум 10–15 прихожан, в основном это пенсионеры. Больше, причем намного, было разве что на открытии храма. Пришло столько людей, что они просто-напросто не поместились в церкви. Пришлось импровизировать: поставили на улице экран с проектором и через роутер выводили прямое включение с алтаря. На улице работал волонтер, который комментировал происходящее простым языком – деревня-то в целом атеистическая, многим происходящее в храме было малопонятно.

Тогда отец Павел осознал: он может нести слово Божие не только своим прихожанам, но и через соцсети. С этим проектом священник пришел к епископу Слуцкому Антонию — за благословением.

— Епископ попросил показать, чтó такое инстаграм, рассказать, как именно я собираюсь через него нести веру. А главное — почему я выбрал именно такой путь. Я объяснил, что таким образом смогу проповедовать молодежи. Чтобы меня поняли, мне нужно говорить с нею на одном языке. Только так можно молодых людей привести к Богу.

Сейчас у меня около 10 тысяч подписчиков в соцсетях.

Свой нетрадиционный подход к тому, как нести слово Божие, отец Павел не считает чем-то из ряда вон выходящим. Он уверен: во все времена церковь легко подхватывала новые веяния как способ нести веру в массы.

— Церковь в мейнстриме уже 2000 лет! Например, Крестный ход, который сейчас неразрывно связывают с христианством, появился только в V веке. И изначально это было шествие по Константинополю еретиков-ариан, отрицавших божественность Христа. Они устраивали уличные песнопения, чтобы привлечь жителей города к своему учению. Христианская церковь довольно быстро внедрила это у себя. Или взять хотя бы времена наполеоновских войн. В них погибли многие, поэтому церковь во время служб стала читать молитвы за упокой. Опять же, многие нынешние светские вещи придумали монахи. Например, большой теннис — так они разминались между молитвами.

О ближайшем будущем церкви отец Павел говорит, исходя из нынешних тенденций ее развития: все больше священников станет выходить в массы с помощью масс-медиа и интернета. Проповедующие слово Божие начнут искать новые способы донести веру, поскольку в нашей стране, увы, она переживает кризис.

— Православными у нас себя называют около 70% белорусов. То есть, судя по этим цифрам, крещено было около 6 миллионов человек. Однако зайдите в храмы — там не так много людей.

Если человек не посещает храм, не причащается, он не является истинно верующим.

А вот о более отдаленном будущем религии в целом и христианства в частности отец Павел предпочитает говорить, исходя из Откровения Иоанна Богослова. Именно там представлена картина второго пришествия Христа, а до этого — антихриста.

— В Апокалипсисе сказано, что придет человек, который представится христом. Здесь нужно понимать, что Христос — это не имя. Это, условно говоря, профессия. Христос — это спаситель, в каком-то смысле миротворец. Антихрист остановит мировые войны, эпидемии, принесет лекарство от всех болезней и скажет всем, что настает новое время, создается новое общество. А принципиально новое время требует и принципиально новой религии. Толкователи Откровения считают, что антихрист сотворит новую религию, центральной фигурой которой станет он сам. Потому как в Священной книге написано: представившийся Спасителем потребует каждого преклонить перед ним колено и поставить печать на лоб и руку.

В том, что описанное в Откровении пророчество о появлении новой религии имеет под собой вполне реальные основания, отец Павел не сомневается. Он уверяет: история уже знала попытку синтеза такой веры.

— В одном из немецких бункеров нашли документы, которыми совершенно серьезно планировалось создание религии, совмещавшей элементы всех существовавших на земле. Место Бога в ней отводилось фюреру. Предполагалось, что новая религия постепенно вытеснит в завоеванных странах верования их народов, а в каждом храме появится скульптура Гитлера, которой будут поклоняться.

Кроме того, отмечает отец Павел, многие толкователи Откровения приходят к выводу, что антихрист выйдет из церкви — то есть изначально будет весьма религиозным человеком.

— И это тоже неудивительно. И такие примеры история также знает — Сталин. Он практически закончил духовную семинарию — не явился только на заключительный экзамен. В итоге человек, который собирался нести слово Божие, стал самым ревностным гонителем церкви.

Не исключено, по мнению толкователей Откровения, и то, что антихристом станет не человек, а целая империя — абсолютно враждебная Богу. Как бы то ни было, место христиан в период правления антихриста незавидное: церковь будет уничтожена как институт, а не преклонившие перед новым правителем колено вряд ли выживут.

— Христос оживит всех христиан. Мы верим, что не только наши души, но и тела станут бессмертными и мы сможем вечно быть собеседниками Богу. Как бы то ни было, религия никогда не исчезнет полностью. Она, возможно, будет переживать не лучшие времена, изменяться — вплоть до неузнаваемости, но не канет в небытие. Потому что пока у человека есть душа, он будет нуждаться в духовном.