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Лукашенко: Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, а Россию «опускают» и «наклоняют»

01.12.2018 16:16 — Разное | Партизан  
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В интервью российскому телеканалу «Россия-24» Александр Лукашенко заявил, что невозможно огромную территорию ЕАЭС с населением под 200 миллионов человек и сопряжением экономик, предприятий куда-то «опустить» из-за санкций.


Фото: Сергей Брилёв.

«Тем более самая крупная завтра экономика мира — Китай. Мы с ним в блестящих отношениях. Но только ни под кого не надо ложиться. Мы гордые советские люди из того периода, мы не это терпели. Кругом были железные занавесы, и мы жили», — подчеркнул глава государства.

Наряду с этим он констатировал, что будет непросто, страны на постсоветском пространстве пытаются растащить.

«В Центральной Азии свои интересы. Я знаю, о чем говорю. Видите, что в Украине происходит. И до Беларуси добрались. Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений — это когда «наклоняют» Россию, пытаются «опустить», — добавил руководитель Беларуси.

«Это тоже борьба за Россию. Это будет непросто, поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к ней. И мы это можем сделать», — подчеркнул Александр Лукашенко.


 
 
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В интервью российскому телеканалу «Россия-24» Александр Лукашенко заявил, что невозможно огромную территорию ЕАЭС с населением под 200 миллионов человек и...
 
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