Макей обсудил с Добкиным увеличение IT-экспорта

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с председателем совета директоров EPAM Systems Аркадием Добкиным. Разговор состоялся в минском офисе компании.

Как сообщает МИД Беларуси, в ходе встречи шла речь о перспективах продвижения экспорта с помощью современных IT-технологий, приходе в Беларусь крупных мировых компаний в контексте декрета № 8 «О развитии цифровой экономики».





Американская компания EPAM Systems — крупнейший резидент беларусского Парка высоких технологий. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. EPAM Systems стала первой компанией с беларусскими корнями, которая провела IPO за рубежом. По итогам трех кварталов 2018 года компания показала выручку в 1,3 млрд. долларов.



