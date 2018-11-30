ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей обсудил с Добкиным увеличение IT-экспорта

01.12.2018 16:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Встреча прошла в минском офисе EPAM.

Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с председателем совета директоров EPAM Systems Аркадием Добкиным. Разговор состоялся в минском офисе компании.
 
Как сообщает МИД Беларуси, в ходе встречи шла речь о перспективах продвижения экспорта с помощью современных IT-технологий, приходе в Беларусь крупных мировых компаний в контексте декрета № 8 «О развитии цифровой экономики».

Американская компания EPAM Systems — крупнейший резидент беларусского Парка высоких технологий. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. EPAM Systems стала первой компанией с беларусскими корнями, которая провела IPO за рубежом. По итогам трех кварталов 2018 года компания показала выручку в 1,3 млрд. долларов.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встреча прошла в минском офисе EPAM.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская биатлонистка Инна Костюченко попала в топ-10 спринта на этапе Кубка IBU в Швеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
01.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика