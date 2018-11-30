|
В Минском районе ищут мужчину, который пропал по дороге в больницу
В Минском районе пропал Василий Николаевич Петренюк 1962 года рождения.
Постоянный адрес проживания: Минский район, агрогородок Ратомка, улица Советская, дом 29.
Если вас известна информация о данном человеке, просьба позвонить по номерам: 7733, +375 33 6666−856, +375 33 6666−033 или 102.
Фото: Минское РУВД
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском районе пропал Василий Николаевич Петренюк 1962 года рождения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)