В Минском районе ищут мужчину, который пропал по дороге в больницу









Постоянный адрес проживания: Минский район, агрогородок Ратомка, улица Советская, дом 29.

Мужчина ушел из дома 30 ноября и пропал. Предполагается, что направлялся в районную больницу в деревне Боровляны. Василий Николаевич инвалид 3-ей группы, ранее перенес инфаркт.

Отличительные приметы: шрам на груди, на левой ноге и левой руке.

В последний раз был одет: темно-синие джинсы, длинная куртка черного цвета, теплая кепка, обувь коричневого цвета.

Если вас известна информация о данном человеке, просьба позвонить по номерам: 7733, +375 33 6666−856, +375 33 6666−033 или 102.

Фото: Минское РУВД