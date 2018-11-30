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Ноу-хау контрабандистов: белорусы становятся все более изобретательными

01.12.2018 15:51 — Разное | Партизан  
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Литовские пограничники на границе обнаружили машину-амфибию с сигаретами.



Оснащение контрабандистов иногда удивляет. В среду 28 ноября, литовские стражи границы в непроходимой для человека местности нашли вездепроходимую автомобиль-амфибию с 20 коробками сигарет «Корона super slims» белорусского производства. Обнаружить амфибию получилось благодаря тому, что недалеко от границы с Беларусью в Варенском районе Литвы (в Беларуси это участок границы между населенными пунктами Поречье и Радунь в Гродненской области) пограничники обнаружили три пустые легковые машины без водителей.

На этом участке границы какого-либо ограждения между странами нет. Сплошные болота делают местность непроходимой для человека, поэтому граница тут лишь обозначена условно, так называемая «зелёная граница», пишет euroby.info.

В помощь пограничникам был вызван служебный вертолёт и вскоре в болотистой местности обнаружили амфибию, которая доставляла сигареты через эти, казалось бы, непроходимые места. Предполагается, что товар, незаконно доставленный из Беларуси, собирались перегрузить в быстроходные легковушки, которые далее развезли бы сигареты вглубь Литвы.


Контрабанда в 12 тысяч пачек сигарет была оценена на 35 тысяч евро. Задержанным по данному делу двум литовцам грозит штраф либо даже лишение свободы до 7 лет и конечно конфискация амфибии.


 
 
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Литовские пограничники на границе обнаружили машину-амфибию с сигаретами.
 
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