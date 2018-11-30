У антифашиста Ильи Воловика проблемы с сердцем — и его не лечат

передает Белсат. По словам Раисы Игоревны, матери осужденного по «делу антифашистов», сын начал спать в тюрьме только после того, как психолог выписал ему антидепрессанты. Она говорит, что сейчас у него «болит и выскакивает сердце»,Белсат.





«Вероятно, у него развилась тахикардия. Ничего из того, что ему прописали там врачи, не помогло. Знаете, все на нервах. Это последствия смерти отца и смерти бабушки», — говорит Раиса.





В этом году в течение полугода Илья потерял отца и бабушку. На похороны его не отпустили.





Ранее у Ильи нашли камень в почках, было подозрение на острый панкреатит.





«Когда я вышла после свидания с ним, я сказала врачу, что только закончился курс лекарств, которые я ему высылала. Врач пообещал, что сделает анализ крови и мочи, и если что-то там обнаружит, то в лучшем случае отправит его только на плановое УЗИ. Он сказал: «Здесь не говорят об этом — это тюрьма».





Во время шитья тюремной одежды в руку Воловика попала игла, которую тюремные врачи не могут достать, и она закапсулировалась.









«Сейчас самая большая проблема — с сердцем. Меня волнует его боль в груди. Я сказала в тюрьме, что надо с врачами посоветоваться, так как у них нет узких специалистов. А они мне: «Ничем не можем помочь». Его будут лечить, когда ему станет плохо», — говорит Раиса Игоревна.





«Также у него тяжелая психологическая ситуация. Полгода назад ему должны были выписать поощрение, он писал заявление. Но когда у нас было свидание, приезжало ГУБОП и заявление куда-то исчезло. Ему сказали: «Будешь добиваться поощрения — выпишем нарушение». Приписать могут что угодно», — добавляет Раиса Игоревна.





В марте 2016-го Илья Воловик был осужден по части 3 статьи 339, а также по части 2 статьи 193 Уголовного кодекса на 10 лет лишения свободы. Его друзья Филипп Иванов и Вадим Бойко получили по четыре года колонии, Дмитрий Тиханович — шесть лет лишения свободы.





Основанием для возбуждения дела стало происшествие в июне 2014-го, когда, по словам правоохранителей, фанаты футбольного клуба «Партизан» (которые обычно придерживаются антифашистских взглядов) на машинах блокировали движение троллейбуса, в котором ехали их противники — фанаты минского «Торпедо» (некоторые из них имеют неонацистские взгляды). Фанаты «Партизана» забежали в троллейбус, выбили в нем окна, распылили слезоточивый газ и напали на «торпедовцев». Фанатов обвинили в хулиганстве.





На суде большинство пострадавших отказались от претензий. Фигуранты дела заявляли о незаконном давлении на них со стороны силовиков во время следствия. Воловик говорил, что оперативники угрожали тем, что его беременная жена будет рожать в тюрьме.









Некоторые общественные активисты считают Воловика политзаключенным, так как такой приговор обусловлен его политическими взглядами. Правозащитники не признают Воловика политзаключенным.





Мать, жена и дочь Воловика находятся в тяжелом финансовом положении, имеют долги по кредитам за услуги адвокатов. В этом году друзья осужденного запустили страницу с информацией, как можно помочь Воловику.



