|
Патриотичненько: официальному флагу Беларуси нашли применение
Сомелье-консультант Алена Лаво разместила в своем блоге фото «стенда» Беларуси на «Ярмарке вкусов народов мира», которая проходила в Марселе 26 ноября. Фото за сутки стало хитом в Байнете.
Посольство Беларуси во Франции даже вынуждено было опубликовать пресс-релиз с объяснениями. Оказывается, Беларусь второй год участвует в выставке, а свой стол с закусками посольство называет павильоном, где дипломаты представили беларускую продукцию: водку, конфеты, пиво, квас, колбасу, а также брошюры о туристических возможностях Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сомелье-консультант Алена Лаво разместила в своем блоге фото «стенда» Беларуси на «Ярмарке вкусов народов мира», которая проходила в Марселе 26 ноября. Фото за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)