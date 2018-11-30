Патриотичненько: официальному флагу Беларуси нашли применение









Посольство Беларуси во Франции даже вынуждено было опубликовать пресс-релиз с объяснениями. Оказывается, Беларусь второй год участвует в выставке, а свой стол с закусками посольство называет павильоном, где дипломаты представили беларускую продукцию: водку, конфеты, пиво, квас, колбасу, а также брошюры о туристических возможностях Беларуси.



